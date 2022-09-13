防運動意外中風、心肌梗塞！醫教６觀念，循序漸進更養生。

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郭志東醫師表示，三高、心血管疾病患者、平時沒有運動習慣者、想開始培養運動者，血管通常或多或少都會有斑塊存在，這類族群若在一開始就進行強度較高、時間較久的有氧運動，容易使得血管收縮、血壓波動較大，此情況恐怕會有較高的風險使斑塊破裂、阻塞、形成血栓，造成腦中風、心肌梗塞。
雖說慢跑、跳繩等，這些運動一般而言強度並不高，但對風險族群而言已相對較高，動完會很喘的運動都應先避免，建議先從強度較低的運動開始培養，也先讓身體習慣。
運動先培養習慣循序漸進，避免過強釀心腦血管疾病！
養成良好的運動習慣，郭志東醫師建議，可先從散步、競走、快走開始，可走約15分鐘休息5分鐘，若體力還行可走2-3回合，但也不必太過免強，只走1輪也行，此時的目的是在於以適度的運動先開始培養習慣，不用太過苛求。
觀察身體狀況，經約2周後皆無問題，便可稍微增強強度，此階段也不必一次到位，先以接近快走和慢跑之間的「微慢跑」進行即可，約15分鐘休息5分鐘，切記強度避免對於自己而言過強。視個人情況，可待經過約1個月左右再考慮是否再增強強度，並時時注意自身身體狀況。
其他運動也可以如騎單車、游泳等有氧運動，游泳也需注意應先沖個水再下水，以避免直接下水溫差過大增加中風、心肌梗塞等風險。
防運動意外中風、心肌梗塞，心臟醫教６觀念更有助養生。
避免運動發生危險，郭志東醫師指出，除了初學者需循序漸進，也有其他細節需要注意，例如補充水分、暖身運動、注意保暖、測量血壓、注意用藥等。
許多人常見運動後才開始補水，醫師表示，事實上運動前中後都得適度的補充水分，運動、天氣炎熱等因素，都會有流汗、流失水分的情況，身體水分不足，也會使得血液濃稠，對有心血管疾病的高風險族群而言也易有靜脈栓塞、暈倒、撞到頭、中風、心肌梗塞的風險。
暖身運動目的除了避免抽筋、肌肉痠痛等，也包括讓身體先稍微熱起來，以免直接進入運動狀態，使得血管收縮、血壓波動較大。
保暖方面，不論是在凌晨、夜晚較涼時出去運動，或是變天、秋冬時運動，都建議穿個薄的、可適度保暖的外套，不宜直接穿著短袖進行，以避免溫差變化相對較大而帶來風險。
開始運動前，也建議先測量血壓，了解當前血壓是否穩定，以避免發生危險。至於用藥，不只是心血管疾病等藥物，有不少藥物都可能使得身體出現血壓較低等各種身體狀態較不佳的情況，此時運動風險自然也會較高，但也不可因為運動就不吃藥，建議此族群以原本自己的用藥時間，往後推算約1小時後再運動。
留意運動需注意的細節、養成良好的運動習慣，更有利於血管健康、避免中風、心肌梗塞等麻煩找上門！
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