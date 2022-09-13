月餅熱量排行榜曝光！「這顆」直逼800大卡　營養師授5招不怕胖

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高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》列舉常見的10款中秋月餅的熱量，依序為雙黃月餅790大卡、廣式月餅600大卡、綠豆椪363大卡、滷肉咖哩椪312大卡、冰淇淋月餅289大卡、芋頭酥245大卡、豆沙蛋黃酥234大卡、奶黃酥220大卡、鳳梨酥200大卡和棗泥月餅185大卡。
高敏敏表示，若以60公斤的成年人，每小時慢跑8公里來估算，一顆185公克的「雙黃月餅」，熱量為790大卡，相等於2.8碗飯，糖份約19.1顆方糖和2.7匙油，需要慢跑96分鐘才能消耗，而一顆50公克的「棗泥月餅」，熱量為185大卡，相等於0.7碗飯，糖份約5.2顆方糖和2.7匙油，也需要慢跑23分鐘才能消耗。
▲ 10款月餅熱量排行榜。
高敏敏透露，以往中秋佳節後，前往營養門診回診的病人，平均體重可以增加2公斤，血糖和血脂也都上升，因此建議多留意每日精製糖攝取量，女生應控制在4顆方糖量，男生約5顆方糖量，若以一位50公斤的成年人為例，一天所需熱量約1500大卡，脂肪攝取上限為50公克，那麼吃下一顆月餅，恐會嚴重超標。此外，月餅的熱量與餅皮、內餡有關，甜口味月餅的精緻糖量可高達10顆方糖，相當於一杯全糖手搖飲，鹹口味月餅的鹹蛋黃、滷肉因為事先浸泡在油水裡，所以油脂較高。
▲ 月餅最好切成小份，與親友共享，不僅能增進感情，還能降低熱量攝取。
雖然月餅的熱量不容小覷，但中秋吃月餅是習俗，高敏敏建議，選擇原味或餡料少，以及少油、少鹽、少糖製作的月餅，也可以挑選高纖維內餡的口味，如鳳梨、柚子等，這樣一來就不會對身體造成太大的負擔。高敏敏推薦，最好在下午時段享用月餅，吃完還可以起身多活動、促進消化，而月餅最好切成小份，與親友一起分享，不僅能增進感情，還可以降低熱量攝取。最後，高敏敏提醒，吃月餅前應查看營養標示和成分，目前市售的餅禮盒已標示相當清楚，吃月餅時不妨搭配無糖茶、無糖黑咖啡或牛奶、優酪乳、無糖豆漿等代替含糖飲料，既能解膩，也能避免熱量爆表。
本文經營養師高敏敏臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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