僅1家正成長！15金控前8月獲利縮水3成　富邦續居三冠王

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至於富邦金累計前8月稅後淨利890.98億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.29元，其中前8月累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高紀錄，其中子公司富邦人壽前8月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄，資本利得與匯兌利益則是大功臣，台北富邦銀行8月稅後淨利、前8月累計稅後淨利皆創下歷年同期新高紀錄。
不過，富邦產險2022年8月稅後虧損26.09億元，累計稅後虧損71.95億元，主要受到防疫保險賠款之影響，8月防疫險相關直接賠款金額為109.6億，自留賠款金額為66.7億，約24.5萬件，累計1至8月直接賠款已達249.5億，自留賠款已達132.7億，同時截至8月底對於已發生但未報或未決的案件已提存自留賠款準備餘額66億元（若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近380億）。由於增資款150億已於8月底到位，有效強化公司資本水準與營運資金，8月底RBC上升至約300%，亦持續藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠申請案件處理速度，期能盡快將理賠金送達保戶手中，以實際行動展現富邦履行契約精神。
富邦證券2022年8月稅後淨利5.88億元，較上月小幅減少0.25億元，累計前8月稅後淨利25.08億元，較去年同期減少53%。今年前8月台股日均值較去年同期衰退，影響經紀業務損益，且受市場波動影響，金融資產部位損益亦較去年同期減少。
國泰金2022年8月自結稅後淨利13.6億元，為2018年12月以來單月新低，主要是持續反映防疫保單影響，國泰產險加速理賠，使得國泰產險前8月稅後淨損已達76.9億元，也拖累國泰金累計稅後純益530.6億元，EPS為3.72元，年減53.5%，但今年以來各子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，國泰人壽及國泰證券稅後淨利仍創歷史次高。
國泰人壽8月稅後淨利22.4億元，累計稅後淨利達444.6億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。8月初年度保費及初年度等價保費分別為104億元及33億元，為業界第一。至於8月金融市場持續在貨幣政策風向及宏觀形勢演繹下拉鋸，全球央行年會後對Fed升息預期再度升高，帶動利率上揚，且令風險性資產震盪加劇，面對波動的金融局勢，國泰人壽持續調整資產配置，積極佈建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構。8月單月國內外股利收入持續挹注，新台幣匯率則持續走貶，投資團隊機動調整避險策略，並已先行鎖定相對便宜的避險成本，累計至8月底仍為避險利得，皆為投資績效帶來正面助益。
截至8月底，國壽外匯價格變動準備金累積餘額已逾400億元，將有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。在資本方面，8月RBC%逾330%，遠高於法令要求，穩健的資本水準及財務實力，將是面對不確定性挑戰的有力後盾，投資團隊將密切追蹤市場動態，掌握契機、靈活調整投資組合，爭取長期穩健的回報。
國泰世紀產險8月稅後淨損35.2億元、前8月稅後淨損76.9億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。也因公司加速理賠作業，8月單月處理理賠件數達15.8萬件，單月已賠付金額63.2億元，較7月增加；累計前8月已賠付金額124.9億元，另對於未報或已報未決案件伴隨疫情不斷發展，持續動態提撥賠款準備30.6億元；近期疫情再次升溫，後續會密切關注並適時調整賠款準備。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。
中信金自結8月稅後盈餘為26.37億元，累計前8月合併稅後盈餘335.28億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.66元，年衰退21.6%，獲利衰退主要受到美國升息影響，壽險投資處分利益本來就比去年少，孫公司的防疫險理賠再衝擊台灣人壽， 8月稅後虧損14.08億元，前8月合併稅後純益105.87億元，較去年同期216.81億元也腰斬。不過，中信金表示，8月銀行及保險核心動能穩健，且受惠於美元升值匯兌損益增加，整體獲利表現良好。與去（2021）年同期相比，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆成長，且利差因存放款結構改善及升息影響持續擴大，淨利息收入表現良好；保險業務則持續推廣傳統型及外幣型商品，動能穩健，未來將繼續掌握市場脈動創造收益。
開發金8月自結稅後獲利18.03億元，累計今年前8月稅後獲利185.96億元，每股盈餘為1.11元。開發金說明，雖然8月國際金融市場持續受地緣政治風險及美國聯準會升息影響，開發金控旗下各子公司業務仍維持穩健表現，其中中國人壽8月份在股利收入及新台幣兌美元貶值有助控制避險成本，稅後獲利達13.38億，累計前8月稅後獲利為168.96億。
凱基銀行維持消金、法金及金融市場等多元業務均衡發展，並受惠自利息及手續費收入挹注，8月稅後獲利6.55億元，累計前8月稅後獲利42.1億元；凱基證券8月份業務表現主要來自經紀業務獲利推升，同時債券及衍商業務亦掌握波動趨勢貢獻收益，8月份稅後獲利4.41億元，累計前8月稅後獲利26.02億元；中華開發資本受到國際資本市場震盪走勢影響投資部位評價表現，8月份稅後損失0.64億元，累計前8月稅後損失為9.84億元。開發金控指出，全球經濟成長動能趨緩，預期金融市場前景仍將充滿挑戰與不確定性，開發金控將持續專注本業，著眼於長期業務發展，以降低營運風險。
兆豐金同樣旗下子公司兆豐產險仍完全擺脫防疫險理賠陰霾，8月稅後獲利僅0.74億元，也使得兆豐金8月單月獲利降至30.86億元，較於7月衰退 19.4%，累計前8月金控稅後獲利148.73億元，也較去年同期衰退16.8%，累計 EPS 1.07元，而兆豐產險今年前8月稅後虧損29.1億元。
永豐金自結今年8月稅後盈餘14.43億元，雖然較7月減少31%，但跟去年同月相比年增4.8%，且累計前8月稅後盈餘117.5億元，年成長0.7%，旗下沒有保險公司的永豐金也是今年至今唯一守住正成長的金控，每股盈餘1.03元。
玉山金自結8月單月稅後純益12.5億元，遠低於7月史上新高紀錄27.8億元，跟去年同期相比則年減約32%，累計前8月稅後純益111.2億元，EPS為0.78元，年減23%。
台新金自結8月稅後盈餘17.7 億元，較上月明顯成長，但累計稅後盈餘70億元，年減 57.63%，EPS為0.49 元。各子公司來看，台新銀行8月稅後盈餘14.1億元，累積稅後盈餘81.3億元，核心業務獲利動能持續穩健，淨收益較前月成長，故整體損益較前月成長114%，資產品質維持穩健，截至8月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率1003.93%。
台新證券8月稅後淨利2.3億元，主要是8月承銷案件數較上月增加，致公司承銷業務收入上升；累計前8個月稅後淨利5.9億元，受國際情勢變動、證券市場指數下跌且成交量較去年減少，致公司經紀手續費收入及投資收益皆較去年下滑。台新人壽8月稅後淨損2.8億元，主因保費收入增加致準備金提存及佣金增加；累計稅後淨利13.4億元，受投資資產配置調整實現處分利益，加上今年度台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。
新光金自結8月稅後獲利27.1億元，月增87.1%，主要是受惠美元升值幅度達4.97角，新壽在避險後有匯兌收益，帳上外匯準備金已逾235億元，創歷史新高，但累計前8月稅後賺70.5億元，年減64%，也是衰退幅度最多的金控，EPS為0.43 元。國票金自結8月稅後盈餘1.36億元，前8月累計稅前盈餘11.38億元，稅後純益11.70億元，年減58.85%，EPS為0.37元。