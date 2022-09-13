昔外媒曝中國阻台買BNT 綠轟藍：忘記還是害怕想起來
民進黨立院黨團今（13）日召開「國民黨以疫謀亂有完沒完」記者會，說明藍白立委都曾主張應該要扶植國產疫苗，如今言論則企圖打壓高端來連結政府阻擋BNT來台，另秀出包括白宮前發言人莎琪（Jen Psaki）過去曾說過台灣取得疫苗途徑被截斷，德國議員雷希特（Ulrich Lechte）更直指中國百般阻擾台灣購買疫苗，而國民黨卻栽贓、抹黑與扭曲政府，呼籲國民黨應開記者會來譴責中國，狠酸「是忘記還是害怕想起來」。
書記長郭國文說，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、蔣萬安與民眾黨立委蔡壁如，過去都曾經說過要扶植國內疫苗，如今企圖透過打壓高端，來連結政府阻擋BNT來台，陳時中時任防疫指揮官，當然期待疫苗來台，當時透過公私協力方式購買BNT，另整理出國民黨過去多次呼籲政府進口中國疫苗紀錄，認為現在就是在狹怨報復。
副書記長林楚茵表示，國民黨透過疫苗作惡意選舉操作，還幫中國疫苗講話，政府當初抗中保台，沒有讓中國無效疫苗來台，國民黨卻形塑政府卡疫苗，另強調白宮前發言人莎琪過去曾說台灣取得疫苗途徑被截斷，德國議員雷希特更直指中國百般阻擾台灣購買疫苗。
林楚茵說，台灣原先在2021年初就有機會取得疫苗，結果中國從中阻撓，另方面國民黨則要中國疫苗，最後透過公私協力方式，感謝鴻海永齡基金會、台積電與慈濟努力下取得BNT，而國民黨卻是栽贓、抹黑與扭曲，搜尋不難就怕連這個都不會，呼籲國民黨應開記者會來譴責中國，狠酸「是忘記還是害怕想起來」。