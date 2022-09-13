7-11刷「一卡通MONEY」消費滿150元 限時回饋LINE點15%
現今3C時代人手一機，「無紙化」付款方式也是現在正夯趨勢。超商龍頭7-11也結合Line Pay「一卡通MONEY」回饋粉絲！即日起到10/4到7-11實體門市消費，使用一卡通MONEY付款額滿150元，就享LINE POINTS 15%點數回饋，數量有限先搶先贏。而超市龍頭全聯福利中心9/1正式上線「全支付」支付平台，經過中秋連假（9/10）上線第10天更突破100萬會員大關，成為全台首家最快達到百萬使用者的電子支付業者。正因擁有廣大消費群，全聯也看好年底前國內旅遊熱潮，擴點多家中南部旅遊業者，讓你真的實現「到哪都能嗶」。
7-ELEVEN透過攜手LINE PAY「一卡通MONEY」回饋一直以來支持的顧客，即日起到10/4，凡到7-11實體門市消費滿150元，結帳時使用一卡通MONEY「我的條碼」付款，就享LINE POINTS 15%回饋！不過LINE PAY官方也指出，總回饋點數上限400萬點，如額滿將不再補貨，所以民眾要搶好康手腳要快！
全聯「全支付」不僅擁有10萬據點「到哪都能嗶」，繳納各式費用也能在此輕鬆處理，上線首日就受到50多萬會員愛戴，當時順勢推出首波活動「不限通路！週週享8%點數回饋」回饋顧客。這回經過中秋連假突破100萬大關，全支付總經理游金榮開心表示：「原定2022年底，目標上線4個月達100萬註冊數、上線一年目標達200萬註冊數，因合作通路的共同努力再搭配行銷活動誘因，已提前達標。」游金榮也自信發下宏願「再衝一波百萬」，預計年底達標200萬會員。全聯也提醒消費者千萬要把握第三週（9/16~9/22）不限通路8%回饋活動，限量回饋先買先賺！
另外，全聯也看準年底國旅復甦潮，擴點至中南部住宿業者，9月新增花蓮海洋公園、台糖長榮酒店(台南)、台南榮美金鬱金香酒店、台中港酒店、中科大飯店、芭蕾城市渡假旅店、后豐會館、福爾摩沙草悟道酒店等，目前持續上線中，希望藉此機會把「無現金化」社會落實普及。