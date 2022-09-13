暈車藥怎麼吃才有用？　食藥署列服用注意事項

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暈車藥成分主要分為第一代抗組織胺及東莨菪鹼（scopolamine），使用前應仔細閱讀藥品仿單，並遵循指示使用，並注意用法用量及相關注意事項，避免過量使用
（一）第一代抗組織胺：使用時間建議於搭車前30-60分鐘服用，其中，dimenhydrinate的藥效較短，作用時間約6-8小時，必要時，可於持續搭乘交通工具或症狀出現再行服用；meclizine的藥效較長，通常一天只需要服用一次。
（二）東莨菪鹼：通常以複方藥品形式搭配抗組織胺或咖啡因，服用時機也是在搭車前30～60分鐘。該成分有適合長途旅行用的貼片劑型，至少搭車前4小時貼於身體，如耳後等較無毛髮處，最長可以使用72小時。
不自行併服其他藥品 避免交互作用
暈車藥中的抗組織胺成分也是感冒藥常用成分，因此使用暈車藥時，不可自行併服用感冒藥，以免出現過量情形。此外，東莨菪鹼對於中樞神經系統具有抑制作用，若併用鎮靜劑或安眠藥，可能會加重對中樞神經系統的抑制情形。
五大族群藥小心 勿自行購買使用
針對兒童、孕婦及本身有氣喘、青光眼或攝護腺肥大等慢性病病人，欲服用暈車藥，應先經醫師評估後開立處方並遵醫囑使用，不應自行購買服用。因為暈車藥可能引起嗜睡或注意力不集中等副作用，因此，服藥後不宜駕駛或操作危險器械。
長途旅程應睡眠充足 攝取清淡飲食
食藥署提醒，民眾在長時間搭乘交通工具前，應睡眠充足，並攝取清淡飲食；如擔心暈車者，搭乘時可選擇較舒適的座位，例如前座；車內應保持空氣流通，且儘量不在搖晃顛簸的車上或船上閱讀、使用手機，以降低暈眩發生。另外，暈車藥的選擇取決於旅行的長短以及個人的反應，如果不知道如何選擇合適的藥品，請諮詢社區藥局藥事人員，讓您在外出時更加舒適與安心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55074
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