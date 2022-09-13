鄭南榕案問心無愧？侯友宜重申依法行政跟尊重

新北市長侯友宜先前接受媒體專訪時提到若鄭南榕事件重來一次還是會照做，鄭南榕遺孀葉菊蘭昨日在鄭南榕冥誕日問侯友宜會問心無愧嗎？侯友宜今（12）日到市議會出席市政總質詢受訪時還是強調，尊重所有人的觀點，最重要的是現在是新北市市長，要為人民好好的做事，做好現在的角色；而在接受市議員張維倩質詢時再度重申，「依法行政」是公務人員應有的態度，中央執政現在是民進黨，不管是哪個黨派，都要依法行政。
侯友宜回應議員質詢表示，最重要的是現在是新北市長，昨天已經說得很清楚了，就是尊重所有人的觀點，若是在2022年的今天發生一樣的事件時，如果是警察人員就是遵照現有制度去執行，相信一個時代有一個時代的制度，依法行政本來就是公務人員應有的態度，中央執政現在是民進黨，不管是哪個黨派，都要依法行政。
昨天是鄭南榕75歲冥誕，民進黨新北市長候選人林佳龍前往鄭南榕紀念館致意，提到當年擔任逮捕任務的刑事小隊長侯友宜應重新反思是否問心有愧？侯友宜選舉辦公室則發表聲明批評林佳龍藉已逝者作政治操作，鄭南榕基金會執行長劉璐娜隨後也再反批真正在做政治操作的正是侯友宜及其陣營，指出侯在面對這段歷史習慣把依法執行說來避重就輕、迴避責任，強調當初帶隊的侯友宜其職務權力或許可採取平和方式執法或不作為，但侯採取最激烈的方式，甚至在日後受訪時還聲稱「若再來一次還是要執行」，這樣的說法違反民主人權的基本價值，侯言行不一致，並欠缺反省能力。