高雄翁騎車上國道還逆向！男「拔鑰匙」逼停 警方說話了
國道10號西向旗山入口路段，昨（12）日發生一起機車誤闖事故，一位71歲的張姓老翁不明原因將車騎上國道，且還逆向行駛。後方轎車駕駛謝姓男子見狀，立即打1968通報國道警察，並跟在老翁身後，最後更直接下車把老翁的車鑰匙拔掉，以避免老翁繼續騎車。但「拔鑰匙」的行為引發網友正反兩面熱議，有人覺得很熱心，也有人覺得太超過。對此，國道警察第五大隊表示，拔鑰匙是為避免緊急危難而不得已之行為，依法不罰。
該位後方駕駛謝姓男子，在臉書「爆料公社」上發文分享事情始末，透露自己看到老翁騎車誤闖國道後，按喇叭示意提醒，但老翁仍繼續騎車，只好跟在後面。後來發現老翁逆向，於是把車停在路肩後下車跑到老翁旁邊，將車鑰匙拔掉不讓老翁繼續騎車。
謝男一直待在老翁身旁，直到國道警察到場之後才離開。謝男表示，原本心想打個電話通報完就好了，但後來轉念一想，萬一真的因為逆向騎車發生意外怎麼辦，於是決定上去拔掉老翁車鑰匙，至少確保他安全。
文章一出引發熱議，不到一天時間獲得將近1萬5千位網友按讚，許多人肯定謝男十分熱心，是好人暖男；但也有網友質疑拔鑰匙恐觸犯強制罪，認為無論如何旁人沒立場去硬拔對方車鑰匙。
對此，國道警察第五大隊警方表示，此案後來由工程車協助運送機車下國道，警方將老翁帶回分隊，通知家屬來接人。而家屬也對謝男熱心的行為表達感謝，警方強調拔車鑰匙是出於避免緊急危難而不得已之行為，依法不罰，且家屬也十分肯定其見義勇為的精神，外界不必放大看待。（編輯：倪浩軒）