中興新村轉型中興大學 蔡英文盼成淨零碳排國家隊基地
南投中興新村將逐漸轉型為中興大學南投校區，總統蔡英文上午出席該校循環經濟學院揭牌典禮，欣見中興大學為中興新村展開新頁，也滿足台灣在下一世代最重要的淨零碳排人才需求。蔡英文隨後在民進黨南投縣長候選人蔡培慧陪同下，到廟宇參香及體驗南投國旅。
曾是台灣政經中心的中興新村，隨著凍省及九二一大地震變得蕭條，多年來中央與地方提出各種活化構想，最後定調由國立中興大學進駐成立南投校區，總統蔡英文今（13日）出席南投校區循環經濟學院揭牌典禮，盛讚這亞洲第一所的循環經濟學院，將與產業結合，聚焦新農業、智慧科技、綠色半導體三大重點領域，帶領台灣朝能源轉型、淨零碳排的世界趨勢邁進。
明年中央將投入50億元經費創建興大南投校區，中興大學校長薛富盛表示，南投校區將成為該校的生物綠能科技、軟體科技、循環經濟、創新育成基地，以歐美大學城概念保留白牆紅瓦、低樓層文化景觀特色。除了循環經濟學院，明年將有數據與人工智慧學院、法律學院、材料專業學院及行政大樓，接下來陸續設立昆蟲館、獸醫院、方舟園區和生態教學園區，成為在地居民生活的一部份。
蔡英文隨後到南投市聖和宮參拜，下午由民進黨南投縣長候選人蔡培慧等人陪同體驗南投國旅，到集集鎮SCOOP冰淇淋店、集元果觀光工廠參觀。
蔡培慧稍早受訪時表示，21世紀是永續發展的世代，總統與她都是學者出身，不僅希望台灣好還要更好，更要城鄉共好，循環經濟是蔡英文的使命與國家政策，中興新村是最適合做軟體科技研發的，未來結合循環經濟、生物科技以及軟體研發，將搭配南崗工業區促進地方發展。