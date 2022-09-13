中秋疏運大出包　台鐵又重申安全改革：深感抱歉

中秋連假期間台鐵號誌出包，接連3天有許多班次取消，關於員林-花壇間號誌故障目前辦理情形，台鐵今（13）日回應，經更換28P高遮蔽通訊電纜及改善接地系統後，目前計軸設備受干擾情形已大幅降低，自9月11日起至今均維持正常行車，該區間列車已無延誤。後續針對中正西路附近電車線、號誌接地及相關設備進行精密量測及檢查確認，均符合標準，計劃再加強該路段改善完整之高遮蔽通訊電纜及備援電纜等，以澈底穩定計軸系統，造成民眾不便臺鐵局深感抱歉。
臺鐵局再次對外重申去年及對外發布的改革內容，「為加速安全改革，透過檢視人、車、路各面向，積極推動各項措施。110年5月擬定安全改革精進作為計畫，包括六項策略33方案：健全工地管理、防止外物入侵、強化軌道結構安全、提升車輛妥善率、確保行車運轉安全及引進安全管理系統(SMS），引進專業技術服務將各項作業指引內化落實至基層。110年6月起明訂KPI，並於111年配合交通部辦理第三方實地查察評鑑，以建立安全第一的組織文化與作業習慣。 」
在成果方面，台鐵則強調，110年6月至111年5月相較於前一年同期、重大行車事故7件降為1件較去年同期減少6件（降低85.71%），一般行車事故51件降為40件減少11件、行車異常事件扣除天然災變562件降為529件減少33件，因行車事故肇致旅客死亡人數、旅客重傷人數、旅客輕傷人數均為0；另111年1月~8月相較於前一年同期重大行車事故5件降為1件較去年同期減少4件（降低80%），一般行車事故33件降為32件減少1件、行車異常事件扣除天然災變375件降為332件減少43件。前項改革雖初具成效，惟一般行車事故、行車異常事件發生件數仍有改善空間，需要繼續加快推動，確保安全。
臺鐵局持續重申，後續將透過安全管理系統及外部監督，戮力降低事故事件數、擴大安全改革精進作為範圍、建立臺鐵安全文化，並利用公司化契機，藉由組織改造、企業化經營、各項安全提升計畫，達到安全改革的目標。