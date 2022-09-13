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民調落後　柯志恩三箭齊發拚曝光、勤宣講

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（13）日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，向市民及外界說明選戰的後續規劃。（圖／柯志恩競總提供）
▲國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（13）日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，向市民及外界說明選戰的後續規劃。（圖／柯志恩競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-13 11:50:09

目前選戰只剩74天，國民黨高雄市長參選人柯志恩，今（13）日舉辦「三箭齊發，家族集結」記者會，向市民及外界說明選戰的後續規劃，至於昨日媒體公布的民調，高雄市長陳其邁以58.5%的支持度領先柯志恩的13.5%，柯志恩認為數字冰冷、一切都是參考，至於陳其邁在總質詢後才會啟動選戰模式，柯志恩則認為，陳其邁現在做的每一件都已經是選舉模式，沒有差別。

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柯志恩強調，為了不愧對這些支持她的朋友與高雄市民，她未來會每週透過記者會或直播節目「Meta高雄」的方式來公佈政見，每次政見公佈也會邀請相關學者或是關心此類議題的議員共同參與，未來也會更積極的經營積極經營社群平台，與更多中間、年輕族群進行對話，爭取更多人認同。

柯志恩最後說到，9月30日的時候會舉行一場比較大型的宣講活動，不需與過去三山造勢做類比，各自都有不同模式，這只是一個讓更多人認識柯志恩的機會，屆時歡迎高雄好朋友，一起來聽聽柯志恩的理念與想法，柯志恩最後強調，高雄是一個重感情、接地氣的城市，未來也會和各地夥伴攜手合作，陸續在各區街邊、廟口、巷弄進行中小型宣講，並針對不同族群、主題，用不同方式和內容，來進行對話，把選舉的理念，和更多人分享。

對於最新媒體民調，高雄市長支持度陳其邁領先柯志恩超過四成，柯志恩說所有的民調都是參考值，數字或許有點冰冷，但到處去接觸感受到的卻是非常多的熱情，自己也有做自己的民調，跟現在的數字是有差距的，現在能夠做的就是把自己的理念和願景儘量告訴所有人，一切都是參考，會努力往前邁進。

至於對手陳其邁預計在總質詢過後，也就是10月中下旬才會正式啟動選戰模式，柯志恩表示，每個候選人都有各自的步調，陳其邁永遠都說以市政為重，這是市長該有的模式，柯志恩說，目前就是照自己的腳步邁進，對於陳其邁什麼時候要啟動選舉模式，柯志恩認為，陳其邁現在所做的每一件事情都已經選舉模式，沒有什麼十月之後、質詢前後的差別。

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