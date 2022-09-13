COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

訪「最強里長」方荷生　陳時中允諾：建構更多食物銀行

▲陳時中今日拜訪南機場食物銀行，有「地表最強里長」之稱的方荷生也到場同台。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.13）
▲陳時中今日拜訪南機場食物銀行，有「地表最強里長」之稱的方荷生也到場同台。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.13）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-13 11:50:282022-09-13 12:30:10

民進黨台北市長參選人陳時中今（13）日赴南機場食物銀行參訪，被稱為地表「最強里長」的忠勤里長、食物銀行創辦人方荷生親自接待。方荷生表示，目前台灣食物銀行聯合會有60間，希望在全國319鄉鎮都建構食物銀行，平時可以幫助需要的人，疫情災變時也有存糧，可以啟動備災功能；陳時中則說，食物銀行在國內只有幾處，南機場這處辦得特別好，未來入主市府，會把經驗拓展到更多社區，大家一起做，造福更多人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳時中允諾當選後，要依循方荷生在南機場的經驗，建構更多食物銀行。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.13）
▲陳時中允諾當選後，要依循方荷生在南機場的經驗，建構更多食物銀行。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.13）
方荷生於2013年將社區內閒置的舊郵局打造成社區型食物銀行「南機場三食幸福食物銀行」， 不少人定時捐贈物資，讓相對弱勢的里民得以以較便宜的價錢獲取自己需要的物品，相關計畫受到諸多關注，同時方荷生也是社團法人台灣食物銀行聯合會理事長，各方對方荷生皆讚譽有加。

方荷生今日致詞時表示，食物銀行是要讓有需要的人，當家裡有事情、變故的時候得到幫助。在這裡，雖然不會給予現金，但食物銀行會給需要的人半年的物資，並且讓人逐月領取，如果半年真的不夠，可以再領半年。

方荷生也說，在這裡每一樣產品都有條碼，並用存摺管控，知道每一項物資被發配給了誰，確保不會被浪費。方也說，希望透過物資分享，幫助這些人走出社區與困境。

方荷生強調，目前台灣食物銀行聯合會有60間，希望在全國319鄉鎮都建構食物銀行，平時可以幫助需要的人，疫情災變時也有存糧，可以啟動備災功能。

陳時中說，食物銀行在國內只有幾處，南機場這處辦得特別好，周遭有相對貧窮的人可以得到很大幫助，過去在衛福部時，相關單位就有報告過，今天特別來看，未來入主市府，會把經驗拓展到更多社區，大家一起做，造福更多人。

今日包含陳時中競選發言人莊瑞雄、社福立委吳玉琴、在地議員劉耀仁、吳沛憶、議員參選人邵維倫、洪婉臻、張文潔、林延鳳、吳郁瑾等人也一同到場。

臉書滷肉飯照盜圖　陳時中道歉：確實是我們的不對

蔣萬安要帶外國人去中正紀念堂　陳時中曝北市旅遊3亮點

黃珊珊自稱是「湖南人」　陳時中：我們都是台灣人

巷仔內／守南台灣！綠拚奪回雲林　陳其邁、黃偉哲衝高票

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀