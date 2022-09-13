訪「最強里長」方荷生 陳時中允諾：建構更多食物銀行
民進黨台北市長參選人陳時中今（13）日赴南機場食物銀行參訪，被稱為地表「最強里長」的忠勤里長、食物銀行創辦人方荷生親自接待。方荷生表示，目前台灣食物銀行聯合會有60間，希望在全國319鄉鎮都建構食物銀行，平時可以幫助需要的人，疫情災變時也有存糧，可以啟動備災功能；陳時中則說，食物銀行在國內只有幾處，南機場這處辦得特別好，未來入主市府，會把經驗拓展到更多社區，大家一起做，造福更多人。
方荷生於2013年將社區內閒置的舊郵局打造成社區型食物銀行「南機場三食幸福食物銀行」， 不少人定時捐贈物資，讓相對弱勢的里民得以以較便宜的價錢獲取自己需要的物品，相關計畫受到諸多關注，同時方荷生也是社團法人台灣食物銀行聯合會理事長，各方對方荷生皆讚譽有加。
方荷生今日致詞時表示，食物銀行是要讓有需要的人，當家裡有事情、變故的時候得到幫助。在這裡，雖然不會給予現金，但食物銀行會給需要的人半年的物資，並且讓人逐月領取，如果半年真的不夠，可以再領半年。
方荷生也說，在這裡每一樣產品都有條碼，並用存摺管控，知道每一項物資被發配給了誰，確保不會被浪費。方也說，希望透過物資分享，幫助這些人走出社區與困境。
方荷生強調，目前台灣食物銀行聯合會有60間，希望在全國319鄉鎮都建構食物銀行，平時可以幫助需要的人，疫情災變時也有存糧，可以啟動備災功能。
陳時中說，食物銀行在國內只有幾處，南機場這處辦得特別好，周遭有相對貧窮的人可以得到很大幫助，過去在衛福部時，相關單位就有報告過，今天特別來看，未來入主市府，會把經驗拓展到更多社區，大家一起做，造福更多人。
今日包含陳時中競選發言人莊瑞雄、社福立委吳玉琴、在地議員劉耀仁、吳沛憶、議員參選人邵維倫、洪婉臻、張文潔、林延鳳、吳郁瑾等人也一同到場。