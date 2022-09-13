陳時中稱瘋子才擋疫苗 蔣萬安反酸：但人民也不是傻子
前防疫指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中，近日因為去年是否阻擋慈濟等民間團體採購新冠肺炎疫苗一事，頻頻遭到對手攻擊。而陳時中昨（12）日在出席公開活動時脫口而出，表示「我是瘋子嗎？為什麼要擋疫苗？」引發社會各界議論。對此國民黨參選人蔣萬安今（13）日則再砲轟陳時中，直指「你不是瘋子，但人民也不是傻子，大家都看得非常清楚。」
蔣萬安今日受訪時表示，陳時中不是瘋子，但人民也不是傻子，疫情期間疫苗短缺一事，大家都看得非常清楚，慈濟也出來公開還原當時採購的過程，「其實不管是陳時中本人，或是操控他背後的幕後黑手，當時阻擋疫苗、護航高端，其實民眾都看在眼裡，非常清楚。」
蔣萬安強調，現在這樣的狀況，也說明陳時中為何要把疫苗採購合約封存30年。「不願意告訴民眾你高端一劑買多少，你多少劑的到貨期程，這些資訊也不願意接受國會的監督，這是身為指揮官你的失職，你就是這麼黑箱。」蔣萬安說， 這樣的真相陳時中不斷否認，然後行政院出來開記者會也好，都無法解釋疫苗採購合約封存30年這件事，有太多不可告人的事情，這真的是罔顧人命非常惡劣。
至於慈濟基金會近日來因為公布疫苗採購過程，所遭遇到的種種對待，還因而遭到外界攻擊，蔣萬安也為慈濟說話，表示慈濟只是還原當時採購過程，也說這些不是秘辛，都是媒體報導過的事情，「結果因為跟民進黨不同意見，民進黨就把人家打成中共同路人，污衊民間團體。」蔣萬安說，要這樣攻擊宗教團體，是非常惡質的操作，這也是民眾絕對無法接受。