民調落差？謝國樑開直播要求對手公布民調公司

隨著年底九合一大選日期趨近，各候選人陣營紛紛作民調研擬作戰策略，國民黨基隆市長候選人謝國樑今（12）日在臉書開直播表示，與對手民進黨基隆市長候選人蔡適應在各自委託的民調公司進行的民調，調查日期也有重疊，所作的民調雙方卻差了10至14個百分點，強調民調不可能差距如此之大，請對方公佈民調公司已表真實。
謝國樑表示，近兩次國民黨委託TVBS的民調，調查時間大約都落在四至五天，而對手陣營所公布的民調時間都是兩天，其中調查日期也有重疊；但最讓人感到不合理的是，明明調查時間點是一樣的，但蔡適應陣營近兩次公佈的民調數字，居然跟TVBS民調雙方來回都差了10至14個，遠遠超越統計學上的誤差範圍，與民調基本原理不符。
謝國樑進一步指出，這次對手陣營的「內部民調」未公開實施機構，而在7月底他們所發布的民調，調查過程也是爭議重重，不斷有民衆願意出面證實，接到「引導式回答」的民調電話；強調民調的公布需要有具公信力、資料完善也公開透明的民調公司來背書，這個是民意調查最基本的原則
最後謝國樑也發表三點聲明，請蔡適應陣營公佈這次民進黨「內部民調」的民調公司或機構、考慮將此案由地檢署及法院進行裁定來形成判例，最後則是呼籲跨黨派立法委員推動修法，讓民調真實性可以入法，加以規範。