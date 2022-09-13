復興國產雜糧！全教總邀師生加入「食農學堂」

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全教總理事長侯俊良指出，主因就是台灣「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）這3大雜糧作物高達9成以上仰賴進口，帶動其他食物價格上漲；且台灣目前的糧食自給率為31.75%，下降到歷史新低，是否有能力因應國際局勢，是政府及全民皆須重視的議題。
侯俊良說，透過食農教育的向下扎根，才能讓孩子了解糧食安全的重要性，因此，全教總自2011年起即結合各界資源，包括民間團體「喜願行」、「育秀教育基金會」及各地農友，一起在校園推動食農教育。
該計畫由育秀教育基金會提供經費、贊助「教學種子盒」，盒內有6種國產雜糧種子，小麥、蕎麥、芝麻、黑豆、黃豆、紅藜，還有雞蛋糕粉、教學手冊等。
侯俊良說，教師們可向全教總提出申請，並依循手冊，帶領學生從整地、施肥、播植、病蟲害觀察、田間管理，到收成、製作成食物等，每個階段都可結合不同領域的課程，融入教學，在校園實踐從產地到餐桌的歷程，全教總也會有教師去現場關心、指導實作教師。
教育部國教署長彭富源表示，國教署持續與全教總共同辦理「近土親農教師增能研習」，除邀請農友分享務農的心路歷程與專業知識，還有不同科目教師如何發揮創意、操作食農教育課程，希望教師透過研習，引導學生認識本土雜糧、了解台灣農業，進而思考糧食安全、環境永續等公共議題。
彭富源也提到，在行政院支持下，國教署將成立「午餐食育科」，與地方政府一起合作服務學校，提升學生營養午餐的品質；目前「午餐食育科」約有10個人的編制，將促進學校午餐政策。
苗栗苑裡農友柯雄能表示，台灣雜糧作物9成以上仰賴進口，國產雜糧往往是進口雜糧的替代，希望學生參與「食農學堂」的過程中，能了解國產雜糧的困境，未來幫助國產雜糧在台灣立基茁壯。
彰化縣北斗國中教師蔡孟宏表示，今年是他參與「食農學堂」第10年，當初因緣際會拿到種子、參與研習，便帶領學生用盆栽從小麥開始種植，後續擴大種植面積、建置學校農田，甚至為了收成後製作雞蛋糕，還養了雞，變成學校農場。
蔡孟宏說，食農學堂不但運用在社團中，還是該校的校訂特色課程，規定一年級學生都要上農事體驗課，了解食物原本的樣貌、生長過程的變化、收成，再到烘焙披薩、製作雞蛋糕等，此外，學校還結合AI發展智慧農業、科技溫室、設計田間機器人等，「這些都是從一粒小小的種子開始。」