法官登山失聯！跑山獸「2原因」無法去救援：有聯繫家屬
曾辦過鄭捷殺人案的台北地方法院家事庭法官陳伯均，前（11）日與家人到台中市和平區的池有山登山，不料卻在探路時失聯，警消獲報後，立刻出動大批人力前往搜救，並在當天下午發現陳伯均的2支登山杖，不過仍未找到人。而消防局今日再度發起第2梯次搜救任務，家屬也有找上登山好手「跑山獸」羅培德求助，不過跑山獸由於「2原因」無法參與救援，但仍有與家屬聯繫，提供專業意見。
據了解，陳伯均11日和妻子與2名子女前往「武陵四秀」池有山、桃山登山，但回程時疑似迷路，陳伯均獨自下切找路，並與妻子約定若30分鐘後仍沒有回來，就報案請求協助。而過了半小時仍不見陳伯均人影，妻子趕緊報警，警消人員獲報後展開搜救行動，昨日先把陳伯均妻女送下山，今日繼續加派人力展開第2梯次搜救。
根據《ETtoday新聞雲》報導，陳伯均家屬也有向登山好手「跑山獸」羅培德求助，但跑山獸因為不巧另有登山行程，且當地地形太過陡峭，需要繩索團隊方能成行，因此跑山獸沒有參與救援行動。
跑山獸的妻子表示，有持續與家屬聯繫，雖然沒有親身參與但仍會提供意見，跑山獸認為陳伯均一行人原本要走的路線並不難走，研判可能是路線判斷上出錯，這才導致迷路失聯。
司法官訓練所44期的陳伯均在新北地檢署擔任檢察官期間，曾偵辦過轟動全台的「鄭捷隨機殺人案」，並於2018年獲派桃園地檢署主任檢察官，2021年轉任法官，在台北地院家事庭任職。（編輯：倪浩軒）