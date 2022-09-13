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黃珊珊自稱是「湖南人」　陳時中：我們都是台灣人

▲黃珊珊自稱是「湖南人」，相關發言引發論戰。（圖／記者黃宣尹攝）
▲黃珊珊自稱是「湖南人」，相關發言引發論戰。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-13 12:11:242022-09-13 12:29:50

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前接受媒體專訪，自稱與親民黨主席宋楚瑜都是「湖南人」，相關發言引發論戰。民進黨台北市長參選人今（13）日赴南機場食物銀行參訪前受訪，被問及相關問題時，他表示，現在這個時代已經漸漸沒有省籍概念，「我們都是台灣人」。

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▲陳時中今日赴南機場參訪食物銀行，對於黃珊珊自稱湖南人一事回應指出，「生在台灣的我們都是台灣人」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.13）
▲陳時中今日赴南機場參訪食物銀行，對於黃珊珊自稱湖南人一事回應指出，「生在台灣的我們都是台灣人」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.13）
陳時中今日赴南機場食物銀行參訪，他首先表示，現今食物銀行在國內只有幾處，南機場這處辦得特別好，周遭有相對貧窮的人可以得到很大幫助，過去在衛福部時，相關單位就有報告過，今天特別來看，未來入主市府，會把經驗拓展到更多社區，大家一起做，造福更多人。

被問及黃珊珊自稱與宋楚瑜都是「湖南人」，是否是與「湖南人」在競選台北市長？陳時中表示，現在這個時代已經漸漸沒有省籍概念，「我們都是生在台灣、長在台灣，我們都是台灣人」。

另外談到持續被藍白陣營指控擋疫苗，陳時中表示，人都是有情緒的，就邏輯來看，「疫苗是防疫最重要的戰略物資，講我擋疫苗，就好像講我自廢武功」，當指揮官歡迎疫苗都來不及，怎可能會去擋？這講法不合邏輯，也讓人不平跟生氣。

陳時中也表示，自己過去是指揮官，對手難免用這個議題攻擊，但這對他們選情是好還壞，尚有待評估；另外，陳時中也說，黃珊珊現在有些批評顯得邏輯混亂，像是說「謀財害命」，「謀高端的財、擋BNT、害命，我實在聽不懂」。

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