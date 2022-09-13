林襄烤肉露半球被酸「塑膠遇熱危險」！鬆口揭真相：假的
樂天桃猿啦啦隊女神林襄，因為魔鬼身材成為話題人物，趁著中秋節氣氛濃厚，她應景貼出一張辣照，上半身不穿內衣，僅穿著吊嘎烤肉，領口大開露出半球曲線的大膽尺度，讓人視線全被凍結，有網友故意調侃她「塑膠遇熱很危險餒」、「還說不露奶」，林襄沒有動怒，反而高EQ回應：「對，拿旁邊一點才安全，烤肉要注意哦」，也揭開拍攝幕後真相，其實拍攝現場並沒有真火。
擁有130萬人追蹤IG，幾乎是啦啦隊少女們的天花板，甚至紅到日本，林襄無疑是今年知名度竄升最快的樂天女孩，加入《全明星運動會4》，高顏值讓她話題不斷，面對外界評論紛雜，林襄越挫越勇，對待酸民也毫無畏懼，這篇烤肉美照，林襄手拿吐司咬了一口，對著鏡頭放電，露出清純無害的神情，粉絲焦點則關注在她敞開的領口裡，視線想要穿透小背心，文章一發就獲得熱烈迴響，按讚數突破16萬。
其實這張美照，出自她首本寫真書《與你襄遇》，網友看到她的火辣穿著，有人驚呼「這張太辣」、「一家烤肉萬家襄」，也有人惡意批評「塑膠遇熱很危險餒」，林襄都以「中秋節快樂」、「烤肉要注意安全」高EQ回應，她也在限時動態揭開拍攝幕後真相，解釋火源其實是假的，靠人工製造的，「我們的燈光師很棒的！如果一切是真的很危險！」要粉絲不用擔心。