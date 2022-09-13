COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

余天「喪女之痛難走出」健康亮紅燈！被爆連2日現身醫院

▲余天走不出喪女之痛，近日被爆出連續2天現身醫院門診，健康狀況讓各界相當擔憂。（圖／記者朱永強攝）
▲余天走不出喪女之痛，近日被爆出連續2天現身醫院門診，健康狀況讓各界相當擔憂。（圖／記者朱永強攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-13 12:51:11

今年74歲的資深藝人余天，上個月遭逢愛女余苑綺病逝，他與妻子李亞萍承受喪女之痛，在告別式哭的撕心裂肺，至今尚未露面。而余天在7月就曾「小中風」，在服用藥物以後逐漸好轉，豈料上週有民眾連2日直擊余天進出醫院門診，也讓外界擔心余天的健康狀況，而《NOWnews今日新聞》記者也詢問余天經紀人詳細狀況，不過至截稿前尚未回覆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲余天、李亞萍撕心裂肺的哭聲傳出，李亞萍甚至哭到腿軟，需要人攙扶。（圖／NOWnews攝影中心）
▲余天、李亞萍撕心裂肺的哭聲傳出，李亞萍甚至哭到腿軟，需要人攙扶。（圖／NOWnews攝影中心）
根據《鏡週刊》報導，有民眾上週連續2天目擊余天現身台北榮總，疑似是去看VIP門診，其中一天有助理陪同，另一天則是他單獨前往，且時間都正好是榮總VIP門診的中午時段，也不免讓外界擔心余天的身體狀況。

▲余天7月時曾經小中風。（圖／余祥銓臉書）
▲余天7月時曾經小中風。（圖／余祥銓臉書）
事實上，余天近年為了政務相當繁忙，加上為了愛女余苑綺罹癌的照護而疲於奔波，在7月有一天發現右邊手腳不受控，就連放在正前方的水也拿不了，就先吞了一顆舌下錠救急，休息幾個小時才稍有改善，豈料他當時不願就醫，隔天還連跑多場活動，直到被家人帶去醫院檢查才驚覺是「小中風」。

後來檢查也發現余天後頸血管阻塞，腦部也有血塊，所幸及時送醫治療，在到院前就已90％自癒，吃抗凝血藥物後慢慢化掉瘀血，再做3次核磁共振，住院一週後便出院。不過如今又傳出他連2日到醫院門診，健康狀況是否亮紅燈，也引起關注。（編輯：郭佩蓉）

▲余天身體狀況讓各界相當擔憂。（圖／記者朱永強攝）
▲余天身體狀況讓各界相當擔憂。（圖／記者朱永強攝）
▲余天（前排右）在臉書曬出全家福，送別愛女余苑綺（後排中）。（圖／余天FB）
▲余天（前排右）在臉書曬出全家福，送別愛女余苑綺（後排中）。（圖／余天FB）

林襄上Joeman比基尼對決！側胸露出　主持人凍未條真摸了

北捷妙麗「一條被子遮胸」！透明窗前秀雙峰　美背超誘人

林襄「被說假的」反擊了！當場脫衣驗貨　真實反應全曝光

韓國瑜伽老師挑戰「不用手喝可樂」！網暴動：想喝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀