余天「喪女之痛難走出」健康亮紅燈！被爆連2日現身醫院
今年74歲的資深藝人余天，上個月遭逢愛女余苑綺病逝，他與妻子李亞萍承受喪女之痛，在告別式哭的撕心裂肺，至今尚未露面。而余天在7月就曾「小中風」，在服用藥物以後逐漸好轉，豈料上週有民眾連2日直擊余天進出醫院門診，也讓外界擔心余天的健康狀況，而《NOWnews今日新聞》記者也詢問余天經紀人詳細狀況，不過至截稿前尚未回覆。
根據《鏡週刊》報導，有民眾上週連續2天目擊余天現身台北榮總，疑似是去看VIP門診，其中一天有助理陪同，另一天則是他單獨前往，且時間都正好是榮總VIP門診的中午時段，也不免讓外界擔心余天的身體狀況。
事實上，余天近年為了政務相當繁忙，加上為了愛女余苑綺罹癌的照護而疲於奔波，在7月有一天發現右邊手腳不受控，就連放在正前方的水也拿不了，就先吞了一顆舌下錠救急，休息幾個小時才稍有改善，豈料他當時不願就醫，隔天還連跑多場活動，直到被家人帶去醫院檢查才驚覺是「小中風」。
後來檢查也發現余天後頸血管阻塞，腦部也有血塊，所幸及時送醫治療，在到院前就已90％自癒，吃抗凝血藥物後慢慢化掉瘀血，再做3次核磁共振，住院一週後便出院。不過如今又傳出他連2日到醫院門診，健康狀況是否亮紅燈，也引起關注。（編輯：郭佩蓉）