拍下最動人的一幕 「2022移工之聲年度攝影展」登場
致力於移工教育的非營利組織One-Forty推出「2022 移工之聲 Voice of Migrant 年度攝影展 」，集結31位移工的攝影作品與故事，透過鏡頭呈現移工立體的生命。這次展覽主題One-Forty以「The Shape of Hope」為核心概念，期待透過照片讓人看見希望的多元性。
本屆首獎得主為來自印尼的Windi，她在投稿故事〈活著是為了什麼？〉中表示，她原本夢想著在國外工作並且成功，沒想到卻遭遇嚴重車禍，導致身體麻痹，臉上也布滿傷口，因而浮現想放棄一切的想法，直到平靜下來後，告訴自己不能被打敗，要面對問題，進而明白了人生的真諦以及活著的目的。印尼的Dwi作品〈非常感激〉拍下了她禱告的時刻，傳遞對台灣高度包容的社會之感激。菲律賓移工Ben以〈我夢想的另一半〉描述他的愛情故事：「發薪水日時，我們就會見面，在安靜而浪漫的地方聊天，就像照片中那樣。」
One-Forty自2019年開始，於每年舉辦「移工之聲 Voice of Migrant」攝影徵件，向台灣的東南亞移工們徵集攝影作品，並用策展的形式呈現優選作品。今年移工攝影比賽，One-Forty收到來自印尼與菲律賓的作品，總計超過 1,100 件，這群東南亞移工在台灣的各個地方工作。這些攝影師有些已默默地拍了超過 10 年的照片，有些則是今年才獲得第一台相機，「儘管我們在彼此的世界鮮少有交集，但我們仍可以因為影像、因為故事，而產生連結。」