到電影院吃米其林三星頤宮！跨界重現《花樣年華》經典菜
香港名導王家衛2000年拍攝的電影《花樣年華》堪稱影壇經典，劇中梁朝偉與張曼玉的愛恨情仇，讓該片直至今日都仍是影迷心中的神作。時隔22年，近期《花樣年華》4K復刻版將重返大螢幕，MUVIE CINEMAS台北松仁威秀影城的MUCROWN奢華影廳，與蟬聯5年米其林三星的君品酒店「頤宮」中餐廳獨家跨界合作，於9月20日與21日推出電影觀影體驗與復刻料理，打造10道《花樣年華》劇中出現的菜餚奢華晚宴套餐，還提供現場換裝等沉浸式體驗，雙人套票僅需15980元，還有諸多電影週邊禮品可拿，限量96位名額要搶要快！
君品酒店過去曾多次與澳門新葡京8餐廳、港澳四家百年小吃、香港隱世廚神鄭錦富、添好運麥桂培主廚等米其林星級餐廳客座交流，對於港澳料理背後所隱喻的故事寓意加以內化，並在餐飲體驗中呈現，說的不只是料理的美味，更闡述料理中的故事。
這次適逢《花樣年華》復刻版即將上映，君品頤宮米其林廚藝團隊獨家跨界合作MUVIE CINEMAS台北松仁威秀影城的MUCROWN奢華影廳，針對《花樣年華》劇情發想各式菜餚推出奢華饗宴像是象徵因為不想面對而選擇逃避藉口的「雲吞麵」、素有「玫瑰夫人」之稱的4吋旗袍蛋糕，其他特色料理包括花雕雞、鱈魚相思、野菜盤、雞粥燉活鮑、金沙明蝦佐蒸螺絲捲等，飯後還有招牌甜點炸豆腐奶以及酥皮焗叉燒包，每道菜餚都能代表著電影中的一處小故事。
另外除了復刻電影中美食，MUCROWN奢華影廳也在電影放映場地設置了雍容典雅的絲綢旗袍及復古髮型換裝體驗，席間還提供貴妃茶或龍眼花茶，讓觀影者入座影廳時，就能先感受到劇中滋味。此外套票除了美味佳餚、電影交換券，還有大稻埕碼頭「觀夕航班」船票，還可獲得兩場次電影周邊不同限定禮，如A3電影海報、電影明信片組、旗袍濾片卡書籤等品項。不過君品酒店也提醒各位觀影人老饕，電影沉浸式體驗兩場次各只開放48位觀眾，售完為止，有興趣的影迷手腳要快些了，更多活動資訊可上威秀影城官網查詢。