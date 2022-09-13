全明星賴Ki爆搭上29歲帥隊長？IG限動認了：現在又獨處囉
《全明星運動會》第4季開播後話題不斷，明星選手的一舉一動備受關注。由錢薇娟（錢姐）率領的藍隊，雖然成績遠遠落後其他紅、黃兩隊，但隊員們心情似乎不受影響，依舊每天日以繼夜的加緊練習。怎料，隊上的「左投美少女」賴Ki和隊長林家佑，卻被拍到兩人疑似在車上共處長達100分鐘，引起網友們熱議。
據《CTWANT》報導，藍隊在上個月12日結束游泳練習後，由隊長林家祐負責開車載大家回家，唯獨賴Ki一人獨自坐在副駕，等到其他戰友們陸續下車回家後，賴Ki和林家佑兩人則在捷運三重站附近獨處大約1個鐘頭，最後林家佑才開到捷運丹鳳站放賴Ki下車，若加上前後車程，等於兩人相處時間約長達100分鐘。對此，林家佑則透過經紀人表示，兩人只是純屬加油打氣，聊彼此訓練狀況而已。
PTT台綜版也轉貼此消息，但大部分網友們都不以為然，紛紛留言「兩人都是單身的話也沒礙到誰吧」、「不就有車的當司機，是在咋舌什麼」、「隊員心態崩了，隊長在聊天心理建設吧」、「都單身談戀愛還好吧」、「我覺得還好吧，就聊開了而已又沒拍到在幹嘛」。
有趣的是，新聞消息曝光後，賴Ki也親自在IG限動上PO出自己正坐在林家佑副駕上的影片嘲諷，「全明星曖昧中～現在車上又獨處了！」更解釋被拍到的當下，其實藍隊的助理教練Choco也在現場，「因為掐口黑到不會被拍出來！」結束練習後也分享和另一位正妹隊員謝予容，一起在車上跳舞的畫面，看起來心情完全沒受到影響。（編輯：詹鎰睿）