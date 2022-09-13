周杰倫打《英雄聯盟》升大師有多難？網見「2亮點」跪了
亞洲天王周杰倫今年7月發行睽違6年的專輯《最偉大的作品》掀起轟動，而多才多藝的他除了在音樂事業投注心力外，對自己喜愛的電玩也頻頻用行動支持，身為知名遊戲《英雄聯盟》代言人的他，不僅投資電競戰隊，自己平時也花費許多時間遊玩，今（13）日凌晨他突然宣布，自己竟然打了3千多場的《英雄聯盟》手遊版《激鬥峽谷》，並成功爬上「大師」段位，消息一出除了演藝圈好友紛紛讚嘆外，也掀起玩家們的議論，尤其是對他42歲的年紀，還能花費大量時間專注在遊戲上，始終靠著1隻角色上分感到震驚。但周董的留言說「可以休息一下了吧！」其實長久時間不進行積分模式，系統會定期扣除積分，因此周董若想保有大師段位，也不能休息太久，要繼續打下去才行。
周杰倫13日在IG上PO文分享，「打了三千多場，一般不是電競選手的朋友有打這麼多場的嗎？身為英雄聯盟代言， 哥如果做一件事 就是要做到極致，但….到了大師級，我可以休息一下了吧！」並秀出自己在《激鬥峽谷》的個人簡介，帳號創立至今，共計打了3656場，數量相當驚人。周董貼文一出，立刻有網友在PTT發起討論，表示「震驚！永遠的易大king，經過了三千多場的努力，靠蠻王上大師了，雖然好像是手機版，看不出來周董這麼有時間，感覺對英雄聯盟的愛可以跟小呆瓜一拼」。
過去周杰倫在《英雄聯盟》中的招牌角色是易大師，但到了《激鬥峽谷》，他卻成為泰達米爾（蠻王）的專精玩家，日前還曾在對岸的電競活動中，用蠻王砍出「5連殺」的精彩表現；而針對這次終於打上大師，網友們也回應，「42歲怎麼打3000場的？好扯」、「單靠一支蠻王砍上去，真的有厲害到」、「很可以了啦！代言人真的有在玩的沒幾位」、「42歲可以盯著螢幕玩3000場，猛」、「激鬥現在大師以上佔積分人數7%左右，除了技術，還是要有一定的觀念才行」；不過也有玩家直言「激鬥峽谷勝率不用50，也可以上宗師」、「手遊版比電腦版好爬很多啦」、「手遊時間短比較適合他，爬起來也快，電腦一場太久，而且比較不好爬分」。
據了解，手遊《激鬥峽谷》雖是《英雄聯盟》的延伸，但其積分計算方式有所不同，但粗略能依序區分為最低鐵牌、銅牌、銀牌、金牌、白金、翡翠、鑽石、大師（周杰倫所屬段位）、宗師、菁英，鑽石及以下牌階又細分成4個區間，玩家必須從鐵牌IV爬到鐵牌I，才能升上銅牌IV，以此類推；而達到鑽石或以上級別的玩家，系統將會根據玩家在遊戲中的表現來獎勵或扣除積分，值得注意的是，為避免鑽石級別以上的玩家「卡牌位」，因此若長久時間不進行積分模式，系統則會定期扣除積分，因此周董若要保有大師段位，其實也不能休息太久。
此外，《英雄聯盟》2022世界大賽將於本月29日於墨西哥的墨西哥城正式開打，雖然周董的「JTeam」戰隊無緣參與，但台港澳所屬的PCS賽區仍有2支勁旅獲得資格，昨（12）日進行抽籤後，第一種子CFO小組賽被分在D組，與韓國冠軍Gen.G和北美亞軍100 Thieves爭取出線機會，另一隊BYG則要從入圍賽打起，和Fnatic、DetonatioN FocusMe、Evil Geniuses、LOUD、Chiefs Esports Club等世界各賽區代表隊，爭取擠身小組賽的資格，屆時平台Twich、YouTube皆會有直播，大家可以一起幫喜愛的選手和隊伍加油。