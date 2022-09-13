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《該死的阿修羅》多倫多影展特映　搶佔奧斯卡前哨站

▲國際影視產業人士於TIFF Industry台灣館內洽談合作方向。（圖／文策院提供）
▲國際影視產業人士於TIFF Industry台灣館內洽談合作方向。（圖／文策院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-13 13:04:45

北美最大規模的多倫多影展（TIFF）被業界視為奧斯卡前哨站，與其平行舉辦的市場展「TIFF Industry」，成為歐美專業人士每年必訪的盛會，文化內容策進院今年首度參與，除設立台灣館，向國際影人推介82件台灣電影作品，亦協助台灣年度奧斯卡代表片《該死的阿修羅》舉行特映、交流活動等，拓展台灣電影產業進入北美市場。

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文策院今（13）日指出，多倫多影展被視為奧斯卡獎名單公布前的重要展會，為把握黃金宣傳時機，文策院於影展期間協助《該死的阿修羅》舉辦特映與交流活動，邀請國際專業人士參與，包括加拿大國際紀錄片影展藝術總監Shane Smith、鹿特丹影展選片人Kristina Aschenbrennerova、多倫多亞洲國際電影節選片人Kelly Lui等重要影人出席，盼能吸引闗注。

導演樓一安於交流會中表示，很開心透過放映接觸到國外的觀眾，開啟一些新的對話，希望之後有機會介紹本片給更多北美的觀眾。

「TIFF Industry」今年於9月8日至18日舉行，文策院設立台灣館共展出82部台灣作品，除了橫跨各種類型，也呈現多元創作議題，其中電影長片包含今年台灣奧斯卡代表片《該死的阿修羅》、「2022台北電影節」閉幕片《童話・世界》、以戒嚴時代女性思想犯為主題的《流麻溝十五號》、台式暴力美學作品《售命》。

紀錄片有一舉拿下今年「台北電影獎」百萬首獎、最佳紀錄片與最佳剪輯等3項大獎的《神人之家》、金馬導演楊力州的《愛別離苦》、以田園詩人吳晟為主題的《他還年輕》。

短片包含探討移工權益的《那一個晚上》、參與國外多個短片影展的《永別》；動畫則有採用影集《2049》世界觀的《2049+絕處逢聲》、入選「2022慕尼黑國際兒少節目影展」的《捉蝶仔个人》，以及榮獲今年「瑞士紐沙特奇幻影展」亞洲競賽單元首獎的《素還真》等。

文策院院長李明哲表示，各大影視展會因舉辦時機、參與人士的不同，各有其特殊性，文策院有不同的參展策略和目的，今年首度參與多倫多影展暨市場展，除了期待將台灣代表片推進奧斯卡金像獎，也向北美產業推介台灣優秀作品，增加國內產業更多跨國合作的機會，更深入參與國際市場運作，強化台灣為最佳亞洲合作夥伴的國際形象。

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