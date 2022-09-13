男試駕BMW M3自撞路樹慘死！妻雙腳骨折 父慟：才剛新婚
桃園市八德區東勇北路，昨（12）天晚上8點多，發生一起嚴重車禍，一輛要價558萬的BMW M3轎車不明原因自撞路樹，駕駛林男與副座的車行老闆傷重不治，而林男妻子方女坐在後座，則是雙腿嚴重骨折。林男父親悲痛表示，林男新婚不久，婚後才動念想買新車代步，不料竟在試駕時發生憾事。
據了解，31歲林姓男子昨晚與妻子26歲方女到車行試車，車行老闆29歲林男陪同，一行人駕駛BMW M3轎車上路，不料竟在試車途中發生嚴重車禍，轎車不明原因失控自撞路樹，撞擊力道猛烈，車身嚴重凹陷、變形，幾乎卡進樹內，儀表板時速停留在140公里。前座兩人當場就失去呼吸心跳，送醫後傷重不治，而在後座的方女則是雙腳嚴重骨折，車禍後意識清醒但無法自行脫困，由警消人員到場後協助救出。
警方表示，詳細車禍發生原因與肇事責任還有待進一步釐清，初步調查並無酒駕情事，研判可能是天雨路滑、車速過快，但仍要後續調查確認。
死者駕駛林男父親透露，兒子與媳婦新婚不久，方女上月初才過完生日，因為新婚所以動念想買車代步，不料卻在試車時發生憾事，夫妻倆從此天人永隔，讓家屬感到十分遺憾與痛心。（編輯：倪浩軒）