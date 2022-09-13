柯志恩「3箭齊發家族集結」  蘇致榮：市政白皮書在哪？

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇志榮表示，媒體民調顯示，高雄市長陳其邁以58.5%支持度大幅領先國民黨市長參選人柯志恩13.5%。他指出，其實從參選至今，看不到柯志恩有幾個政策、成天都只是跟隨韓國瑜的步伐，一天到晚造謠、批評高雄，沒有讓人有印象點的政策。
蘇致榮認為，「這就是代表高雄人的心聲」，可以看到柯志恩到高雄以來，根本沒有多少公開行程、政見沒提幾個，成天只會口出惡言，「批評高雄、唱衰高雄」，所以民調結果是很正常，呼籲柯志恩不用爭辯，好好的做該做的功夫，才是應該的！
蘇致榮也分析柯志恩曾說到「再遠、再綠的地方都會跑」，但他認為，這根本不是重點，重點是柯志恩有沒有把心放在「咱高雄的鄉親」身上，這才是最重要的，像是高雄的議員就看得很清楚。
蘇致榮也引用市議員范織欽講的「陳其邁是高雄市歷任以來最勤跑原鄉的市長、柯志恩才是那個選舉才來高雄的人」，就可以看得出來。他只想問，「柯志恩，到底有沒有認真？對高雄的願景在哪裡？」今天的記者會根本就看不到。
蘇致榮也好奇的問，「柯志恩到底是要選市長，還是網紅？」她在6月就被國民黨提名要參選高雄市長，但是經過將近3個月，她知名度還是打不出來，根本就是不夠用心、沒有真正花心思在理解高雄，重點不是透過讓自己多曝光的工具，而是她要把高雄的鄉親放在「心肝裡」、「心頭上」。
最後， 蘇致希望柯志恩要認真，好好選舉，不然嘴巴說要「射出三支箭，看起來只是在無的放矢。」高雄市民更不管妳要射幾支箭，只想知道市政白皮書何時公佈？