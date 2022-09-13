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三總牙醫兼職、涉詐領健保　起訴22人

▲北檢偵辦三軍總醫院李姓牙醫師涉違規兼職冒名申報健保給付案，13日偵查終結，起訴22人。（圖／取自facebook.com/tsghpmd）
▲北檢偵辦三軍總醫院李姓牙醫師涉違規兼職冒名申報健保給付案，13日偵查終結，起訴22人。（圖／取自facebook.com/tsghpmd）

記者潘千詩／台北報導

2022-09-13 14:15:47

三軍總醫院多名牙科醫師涉嫌兼職、詐領健保補助、利用廠商溢領款項詐取財物等案，檢調自去年9月起發動至少4次偵查作為，今（13）日依詐欺、偽造文書等罪，起訴口腔顎面外科主任陳元武、牙醫李宗益、孔令瑜、莊傳宗、周韋廷及廠商22人。

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全案起因檢調獲報，李元武除了在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師外，也在桃園市某私人診所兼職看診，並自2020年起涉與診所負責人合謀製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉犯偽造文書、詐欺等罪。

檢調去年9月首度發動偵查作為，約談李元武等人到案，訊後聲押李男獲准；檢調又查出，李男涉使用特定牙材商器材，疑從中收取回扣，同年11月發動第2波搜索、約談掛名申報的牙醫師、診所護理師、行政人員5人到案；12月再發動第3波搜索、約談8人到案。檢調又發現，三總口腔贋復科徐姓主治醫師也涉假冒他人名義在外看診，今年1月發動第4波搜索，但徐男訊後被請回。

檢方調查，華雲、遠企齒研2家得標廠商，為爭取三總牙科部醫師採用自家產品，涉嫌配合牙醫，提供與標案契約品項不合的項目，但2家廠商又為了符合請款規定，在每月繕製「假牙合約品項明細表」時，涉以拼湊標案契約上的品項、數量等方式不實記載；陳元武等6名牙醫涉嫌配合不實驗收，護航2家廠商向三總「溢領」請款。

至於涉案牙醫們涉將護航廠商溢領、驗收的款項，全數折抵用於私人診所的假牙製作費成本，形同將診所的經營成本，轉嫁給三總吸收。

李宗益、劉紹賢、孔令瑜及徐允中等4名三總牙醫，不僅沒報請三總同意，私自在外兼職或經營診所，還涉嫌以其他醫師名義申請健保點數，共有5家牙醫診所涉入其中。

當初捲入此案的牙醫蕭宇、王宜斌、謝義興等3人，均因罪證不足，獲不起訴處分。

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