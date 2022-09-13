失智症照護不能拖！　「疫起照顧遺忘世界的他」

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許多照顧者會遇到失智症患者不願意配合遵守防疫規範的困擾，在這樣的狀況下，你可以這樣做：
1. 用失智症患者能聽得懂、簡單溫和的方式重複說明疫情及防疫措施。
2. 請他認為重要、信賴的人給予叮嚀，可以是他最愛的孫子女口頭提醒，或是給他看印有權威人物的提醒標語圖。
3. 周圍的人可以不斷給予提醒，並適當給予協助。
4. 可針對他在意的部分，告知他不遵守防疫原則可能的不良後果（如害家人生病、被政府罰錢）或是透過獎勵（如給予小額金錢）的方式促使他遵守防疫規範。
5. 讓他挑選喜歡的口罩款式，或是讓他主動提醒照顧者遵守防疫原則，促使他更積極主動防疫。
除此之外，失智症患者較難主動且正確表達身體不適，因此，楊宇祈提醒，照顧者需主動觀察患者是否有染疫症狀，並遵照相關防疫措施進行處理。
外出機會減少 如何「疫起維護大腦功能」？
疫情至今已超過兩年，這段時間裡，很多失智症患者被迫停止原本參與的失智症據點活動、日間照護活動，也必需減少外出，甚至有些人變成了足不出戶，待在家裡什麼事也不做，間接導致認知功能隨活動減少而下降。
因此，楊宇祈建議，可試試下列方式會不會有幫助：
1. 協助失智症患者安排居家活動，鼓勵患者持續從事仍可執行的日常生活事務，如盥洗、穿衣、簡單家事、運動等，也可以用 「請你幫忙」的態度邀請患者協助做一些 簡單的事，再視患者目前的能力狀況，提供適當的協助，勿讓無微不至的照顧，剝奪了患者活動的機會。楊宇祈強調，若保留的能力沒有持續使用，將可能退化得更快速。
2. 可以安排患者進行一些簡單的活動或遊戲來訓練大腦，像是懷舊活動（如聽老歌、 欣賞老電影）、寫書法、繪畫
社交與語言能力大有關連 如何「疫起維繫關係」？
疫情下，除了減少外出及活動之外，親友或鄰居也會因擔憂染疫的風險而減少探訪，人際互動一減少，即可能造成失智症患者社交互動能力減退、語言功能退化、產生孤獨感等。
此時，可以協助患者利用電話或是視訊與親友聯繫，給予關心或陪伴。楊宇祈提到，長期照顧患者，雙方難免會產生一些不愉快，但盡量不要與患者正面衝突，即便事情過去了，患者的負向情緒很可能會持續存在，情緒不好，配合度就會降低，也容易造成照護上的困擾，因此，與患者建立良好的關係、掌握溝通技巧是非常重要的，談話時，你可以這樣做：
1. 放慢說話速度，並給他足夠的時間反應，需要時可以給予選項選擇（如「想要吃飯，還是吃麵」）。
2. 可以配合失智症患者的喜好及習慣，與他談論熟悉的往事或是感興趣的話題。
3. 語句簡短清楚，一次問一個問題或給一個指示，也可以搭配手勢或動作輔助。
4. 避免周圍噪音干擾，留意患者聽力因素影響，必要時可配戴助聽器。
5. 避免爭辯、糾正或否定他，多給予肯定、讚美。
適時休息才能走得更長遠 如何「疫起照顧自己」？
失智症照顧者除了要面對疫情本身的緊張與焦慮，還可能會同時面臨居家上班、照顧患者及很難招募外籍看護等情況，這樣龐大的壓力常會讓人喘不過氣。楊宇祈說，照顧者要先照顧好自己，才能成為患者最大的依靠，也提供一些小訣竅讓照顧者轉換心情：
1. 規律運動、充足營養、適當娛樂、良好睡眠都是必要的。
2. 每一個人都會有情緒，接受自己在照顧患者的過程中會有各種情緒變化，也給自己的情緒一個出口，適當和他人聊聊抒發情緒，並肯定自己身為照顧者的價值。
3. 安排一段喘息的時間。雖然因為疫情的關係，有些照顧者可能會面臨24小時都和患者在家綁在一起的情況，但這時還是需要喘息時間，可依照自己的喜好或興趣進行規劃。
4. 可以和其他家屬協調照顧時間，分擔照顧壓力，也讓主要照顧者可以更有時間去安排放鬆活動。
5. 可以尋求醫療專業、日照中心、長照服務及支持團體等的協助。
沒有人可以確定疫情什麼時候會結束、 疫情結束後是否可以完全回到疫情前的生活 ，失智症患者的退化情況也往往是不可逆的 ，我們可以做的是把握現在，做自己可以做的，陪伴失智者一起走下去。
原文來源：國泰綜合醫院
原文網址：https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/255-1-12.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55072
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