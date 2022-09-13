搶iPhone 14免等？德誼有現貨 頭香1元加購Apple Watch
iPhone 14系列日前開放預購，買氣更勝去年！目前蘋果官網iPhone 14 Pro系列現在預約都要等到11月初才能到貨，來不及在第一時間預約，也不想等這麼久的話，蘋果經銷商德誼數位將於9/16開賣當天於全台各門市配有「少量」現貨供排隊民眾選購，同時於三創門市舉辦首賣活動，頭香客可用1元加購最新Apple Watch S8(45mm)，前50名完成購機者還可以參加抽獎。
在iPhone 14開賣前夕，德誼數位今(13)日分享了消費者預購趨勢，9/8~9/12期間，整體預約量較去年成長3成，約９成都是預購Pro系列，其中最受歡迎的為iPhone 14 Pro深紫色，預約量占5成，其中近6成的消費者選擇容量256GB，而iPhone 14、iPhone 14 Plus則同樣以紫色最受青睞。德誼數位總經理黃麗容在會中表示：「下半年搭配百貨週年慶、雙11等活動，預料iPhone 14整體有望比去年提升10％」且預計這波預測換機潮會主以持有iPhone 12系列以前的消費者為主。
看好iPhone 14買氣，德誼數位在9/16開賣首日於三創門市舉辦首賣活動，購買到新機的頭香民眾可用1元加購價值13,900元的最新Apple Watch Series 8 (45mm)，此外，前50名完成購機者申辦指定方案同享遠傳門號優惠，或享幸運扭蛋禮人人有獎，最大獎為AirPods Pro(第1代)，還有價值3,980元的三合一MagSafe無線充電座、頂級SPA按摩券、無線充電盤等多項好禮，三創生活會員再加贈500禮券。此外，來不及預約的果粉，德誼特別保留少量的現貨於9/16在36家門市販售，但業者強調每間門市的配貨量不一定，售完為止。
針對首賣期間，開賣日起至10/31推出iPhone 14不同款優惠周邊套餐組合，最高現省1,770元。配件部分，看好露營、樂活風氣，今年揹帶式的手機殼預料還是會相當受到歡迎，MAGEASY周邊品牌、聞氫哥等多位超人氣插畫家跨界合作於實體門市獨家販售手機殼。針對上一代機種iPhone 13、iPhone 13 mini系列降價最高2,000元。購買AirPods Pro現折1,000，而AirPods (第3代) 即贈送Lycander/犀牛盾保護套。
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