今年13個颱風避開台灣小case！「這年」更狂：34個全躲過
截至目前為止，今年在西北太平洋已生成13個颱風，而從最初的馬勒卡到最近的梅花、莫柏颱風，沒有一個路徑是直接撲台，甚至還有像「軒嵐諾」這種逼近台灣後，又突然「打勾勾」往北，大角度避開台灣的詭異路徑，而最近的梅花颱風，也是貼著東部近海北上，好像深怕擦到台灣陸地一樣！日前更有網友貼出日本放送協會NHK統計的各月份颱風主要路徑圖，上頭路徑沒有一個行經台灣本島，再度掀起兩國網友的熱議，直言「台灣的風，台灣管的」、「沒一個敢挑戰中央山脈」。對此，氣象專家賈新興表示，2022年根本「不算什麼」，1964年甚至有34個颱風生成但沒有一個撲台，會發生此現象，原因推測都是台灣上空具有明顯的高壓距平籠罩，颱風行進時受阻，因此一到台灣東邊就會轉向遠離。
梅花颱風海上警報預計今日傍晚17:30解除。氣象專家賈新興稍早則在臉書發文，除了貼出今年13個颱風生成後，都沒有通過台灣的路徑圖外，他也找出1964年的資料，只見當年共多達34個颱風生成，路徑在太平洋附近交織相當密集，但台灣卻彷彿自帶防護罩一樣，根本沒有任何一條路線通過，該現象不禁讓賈新興驚呼：「2022不算什麼！那一年才狂」。賈新興表示，會有1964年和2022年這樣的情況發生，很大一部分原因是太平洋高壓偏強，加上反聖嬰現象發生位置接近中太平洋，導致東風明顯偏強，除了使得季風槽發展受限，影響了颱風生成的環境外，台灣上空也有明顯的高壓距平籠罩，因此颱風一到台灣，就會受阻，轉往較低壓的環境移動。
而綜觀1964年的34個颱風中，有發布警報的為14例，未發佈的達20例，其中在8月生成的凱西和梅瑞前後共發了13次警報；賈新興強調，今年7、8月，整體大氣環境較不適合颱風生成，不過在中秋節過後，適合颱風生成的環境預估會慢慢發展出來，預計9、10月還是會有幾個颱風生成，後續也要注意，颱風有機會形成與東北季風產生共伴效應，出現所謂的「秋颱」，對台灣威脅還是很大，民眾仍不可輕忽。
而目前正在影響台灣的梅花颱風，氣象局預計在傍晚17:30解除海上警報，各地降雨在入夜後也會明顯趨緩，氣溫明日起回暖；至於太平洋上即將形成的「三颱共舞」現象，氣象局指出，離台灣最遠的莫柏目前距離4200公里，強度在增強，但路徑穩定北上，並不會造成影響，熱帶性低氣壓（TD17）則是距離台灣1700公里，預計會繼續增強形成第14號颱風「南瑪都」，路徑會先緩慢向北後往西移動，再出現北轉的現象，伍婉華強調，屆時南瑪都何時北轉、在哪北轉，都是氣象局的觀測重點。