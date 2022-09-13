元元出國嗨解放「比基尼裂超開」辣翻！網暴動：男友視角
26歲女星元元（吳婕安）擁有精緻臉蛋、傲人身材，還曾出過多本暢銷寫真集，在IG坐擁98.6萬名粉絲追蹤，也有「呆萌女神」的封號。她時常在社群平台分享工作與生活點滴，近日飛往日本工作的她也不忘拍美照，11日更上傳一組「裂超開」的比基尼辣照，照片曝光後，網友也快被辣暈。
元元11日在IG上傳2張黃昏時刻於海灘的美照，只見她頂著一頭俏麗短髮，上身穿著一件「胸口裂超開」的黑色比基尼，不僅一邊裂超開，另外一邊更是全空，僅由兩條寬度不一的肩帶支撐固定；下身則是高腰牛仔短褲。她在沙灘上大秀白皙鎖骨、傲人上圍和螞蟻腰，性感中不忘帶點可愛，而她在照片內瞇起眼睛笑得開心，並在文內表示「收集黑色愛心，日本的夕陽，真的太美了」。
而她今（13）日又在IG上傳同一組照片，不過不一樣的是，今天這張有戴黑色帽子，而她也透露「前陣子太累，就突然瘦下來，發現拍照起來比較上相，回台灣要繼續減肥，已經成功戒宵夜了，一天只吃兩餐（早餐晚餐）」。
貼文及照片一出，已有5.5萬名網友按讚，網友也紛紛留言，「超美的」、「這絕對是男友視角」、「超瘦超美啦，但是還是要營養均衡唷」、「不管怎樣都很上相」、「夕陽跟元元都很美」、「天啊...還要減肥哦，已經快見骨了」、「已經很瘦了」、「健康瘦才是最好，別餓壞」、「元元真的超瘦」、「這個側面犯規了」、「好漂亮」。（編輯：郭佩蓉）