存貨去化是短期問題！龔明鑫：台半導體牽涉世界2大轉型

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龔明鑫指出，如同上述所題，半導體產業不僅是台灣的護國神山、台灣之光，甚至牽涉到全世界2大轉型是否能成功的重要關鍵，「台灣如果慢了，全世界就慢下來了。」
他認為，台灣發展半導體，不單單只是追求產業上的利益與商機，「我們對世界有一個責任，我們不能慢下來，一定要持續進步，世界才會進步，這是非常重要的事情。」
龔明鑫在致詞時也指出，觀察全世界半導體市場佔有率來看，台灣在某些領域方面確實扮演世界舉足輕重的角色，像是晶圓代工市佔率大約63%，IC設計市占率大約22%，記憶體的生產也是全球第二重要的生產基地，僅次於韓國。
他提到，政府除了支持企業界在台投資之外，也對於人才培訓與支持不遺餘力，許多企業與政府合作推出半導體學院，「企業界捐助學校一筆金費，國發基金會投資對等的近費投資下去」，現在台大、成大、清大、交大、中山，以及台科大，共6家學校已有半導體學院，「企業投入這些學校每年6億金費，國發基金也跟進投資6億」，因此每一年在半導體學院高階人才培訓上，至少有12億支，「而且不會用到教育預算。」
龔明鑫引用台積電董事長劉德音曾說過的話，「未來數十年裡，半導體是黃金時代」，並表示在企業界努力加碼投資未來的狀況下，政府也願意一起合作來培養人才。