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存貨去化是短期問題！龔明鑫：台半導體牽涉世界2大轉型

▲國發會主委龔明鑫今表示，台灣半導體短時間會受存貨去化影響，長期來看，需求仍存，是牽涉到全世界數位及淨零2大轉型是否能成功的重要關鍵。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲國發會主委龔明鑫今表示，台灣半導體短時間會受存貨去化影響，長期來看，需求仍存，是牽涉到全世界數位及淨零2大轉型是否能成功的重要關鍵。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-13 15:41:082022-09-13 15:42:01

近期半導體市況顯示有部分存貨現象，各界憂慮台灣在半導體產業的發展與地位是否會受到影響。對此，國發會主委龔明鑫出席「SEMICON Taiwan 國際半導體展－展前記者會」會前受訪表示，存貨去化是短期問題，長期來看，台灣半導體需求仍存，是牽涉到全世界數位及淨零2大轉型是否能成功的重要關鍵。

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針對半導體部分存貨現象，龔明鑫今出席活動前受訪表示，存貨去化是短時問題，長期來看，半導體應用領域廣，因此整體需求仍存，現今追求的數位及淨零2大轉型，通通都需要半導體支撐，包括智慧城市、智慧農業、智慧交通、電動汽車，甚至是國防安全。

龔明鑫指出，如同上述所題，半導體產業不僅是台灣的護國神山、台灣之光，甚至牽涉到全世界2大轉型是否能成功的重要關鍵，「台灣如果慢了，全世界就慢下來了。」

他認為，台灣發展半導體，不單單只是追求產業上的利益與商機，「我們對世界有一個責任，我們不能慢下來，一定要持續進步，世界才會進步，這是非常重要的事情。」

龔明鑫在致詞時也指出，觀察全世界半導體市場佔有率來看，台灣在某些領域方面確實扮演世界舉足輕重的角色，像是晶圓代工市佔率大約63%，IC設計市占率大約22%，記憶體的生產也是全球第二重要的生產基地，僅次於韓國。

他提到，政府除了支持企業界在台投資之外，也對於人才培訓與支持不遺餘力，許多企業與政府合作推出半導體學院，「企業界捐助學校一筆金費，國發基金會投資對等的近費投資下去」，現在台大、成大、清大、交大、中山，以及台科大，共6家學校已有半導體學院，「企業投入這些學校每年6億金費，國發基金也跟進投資6億」，因此每一年在半導體學院高階人才培訓上，至少有12億支，「而且不會用到教育預算。」

龔明鑫引用台積電董事長劉德音曾說過的話，「未來數十年裡，半導體是黃金時代」，並表示在企業界努力加碼投資未來的狀況下，政府也願意一起合作來培養人才。

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