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吳淡如當老闆「一半利潤分員工」　投資絕不選學霸創業家

▲吳淡如當老闆，一半利潤分員工。（圖／MOMOTV提供）
▲吳淡如當老闆，一半利潤分員工。（圖／MOMOTV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-13 21:30:00

知名作家、主持人吳淡如日前接受鄭偉柏主持的節目《Talk一杯》專訪，分享以菜鳥之姿學習商業的心路歷程，起初連基本名詞定義都不知道的她，曾被同學嘲笑，經過努力學習，也得出獨到的理財心法，更透露投資、創業絕對不選學霸創業家，反而偏好「打不死的蟑螂」，學歷不高、卻有足夠人生歷練的人。

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▲吳淡如上鄭偉柏主持的節目《Talk一杯》專訪。（圖／MOMOTV提供）
▲吳淡如上鄭偉柏（左）主持的節目《Talk一杯》專訪。（圖／MOMOTV提供）
吳淡如本身是學霸體質，自台大法律系、台大中文所畢業，更跨界就讀台大EMBA、上海中歐商學院EMBA，從藝文界轉型踏入商界， 2021年推出Podcast節目《吳淡如人生實用商學院》，在網路爆紅，也推出同名暢銷書。從法律系、中文所到企業管理碩士，對於不斷轉型，吳淡如表示自己轉型轉得頗順利：「我的興趣本來就很廣泛。」並笑稱主要指導原則就是「人生只能活一次」，有興趣的事物就盡情去探索。

談起就讀EMBA的契機，吳淡如苦笑分享在40歲前，小至他人借錢不還、大至連買房都買錯，可以說是大部分投資都失敗，於是在40歲時，抱持著學習理財的目的考進台大EMBA，才發現真正的問題是連基本的名詞定義都霧煞煞，「我連SOP（標準作業程序）、CRM（顧客關係管理）是什麼都不知道。」但吳淡如抱持著不會就發問的態度，有一次問隔壁學長什麼是Business Model（商業模式），對方不但愣住，還當場笑到跌坐地上：「連Business Model都不知道，妳怎麼進來的？」

講到創業，吳淡如自己也開公司當老闆，問她是什麼類型的老闆？她透露會將三分之一至二分之一的利潤分給員工，但不敢說自己是佛系老闆，而是拿著金剛杵的金剛系老闆，如果員工做錯事，她會予以糾正，她自嘲說：「你們真的不要氣我，我怕我血壓高，萬一活不久，你們就賺不到錢了！」

▲吳淡如自認是拿著金剛杵的「金剛系老闆」。（圖／MOMOTV提供）
▲吳淡如自認是拿著金剛杵的「金剛系老闆」。（圖／MOMOTV提供）
談到投資，吳淡如表示也許一開始能力還不夠，但要逐漸把賺錢能力提升，她提出年輕人理財的2大原則，「第一先承認躺平不舒服，第二不管賺多少錢，都要先存後花。」只要持續這個習慣，財富就會一點一滴以滾雪球效應累積。吳淡如更補充適用於不同世代的理財觀，除了時時刻刻投資自己，還有一點就是要投資正確。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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