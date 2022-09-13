2022世界民族電影節9／16登場　免費放映、今起開放索票

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「2022世界民族電影節」將於9月16日至25日，在台北市光點華山電影館、新北市國家電影及視聽文化中心、台中市新光影城及高雄市電影館同步展開，並規劃「名門望族－民族大觀」、「新心相印－印太亞洲」、「大敵當前－世界局勢」及「薪火燎原－民族新勢力」4大單元，精選17部影片。
策展人姚經玉指出，9月16日率先登場的開幕片《愛是一本書》（Remember Me），講述90年代蒙古共產黨垮台後，在知識如糞土的紛亂世界裡，一個男孩在圖書館愛上一個女孩的故事；閉幕片將放映今年在美國800家影院聯合首演，紀念達賴喇嘛尊者出走西藏63週年的新片《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》（Never Forget Tibet），揭密當年協助達賴喇嘛順利逃亡印度的救命恩人。
姚經玉表示，「2022世界民族電影節」也將映演泰雅族導演陳潔瑤橫掃2016「台北電影獎」百萬首獎等6項大獎的電影《只要我長大》、改編自客籍作家李喬文學名作，描述客家硬頸抗日故事的客語電影《一八九五》；「台灣女婿」、導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）掌鏡拍攝、一窺喜馬拉雅山秘密森林儀式的尼泊爾電影《嘿嗎嘿嗎》（Hema Hema：Sing Me a Song While I Wait），也將在電影節中放映。
此外，《烏克蘭醫生》講述烏克蘭醫生遭到俄羅斯俘虜的不幸際遇；《交響狂人》則試圖以交響樂改變以色列、巴勒斯坦的新生世代；奧斯卡影片《親愛的莎瑪》則描述敘利亞戰地女記者的烽火青春，片尾她留給女兒的一封情書，引領觀眾一探現今世界仍持續發生的紛爭與衝突。
關注新生世代的成長影片包括坎城競賽片《聽見心嘻望》，嘻哈老師藉由音樂鼓勵學生肯定自我；《兒子的完美告別》看見猶太人的生死想法；勇奪法國安錫最佳動畫大獎的《災星少女》，一探美國拓荒者「災星珍」的冒險傳奇。
文化部長李永得表示，「電影是不同族群、不同文化、不同國籍間，互相理解的最重要工具」，透過電影可以瞭解不同族群的歷史脈絡、故事，進而互相理解。他特別推薦能充分認識蒙古文化的開幕片《愛是一本書》、理解達賴喇嘛哲學思想的閉幕片《夢迴西藏：軍官與達賴喇嘛》等。他說，「相信藉由此次世界民族電影節，能讓大家更瞭解台灣，以及世界各個不同族群間的文化。」
電影節宣傳大使湯蘭花提到，自己從世界民族電影節的選片獲得許多感動、獲益良多。
她說，透過這些選片，能看見世界各個民族間不同的文化、生活習慣、宗教信仰等，從《然後我們跳了舞》看到溝通不良引起的紛爭；過去少數民族電影不多，現在卻漸漸抬頭，她鼓勵大眾透過電影，了解歷史、少數民族文化，只要理解就會對彼此有更多的尊重及愛，「因為只有愛與和平，世界才會變得更美。」
文化部表示，「2022世界民族電影節」開放網路及現場2種方式免費索票，網路索票自即日起於官方臉書開放；現場索票於每場次開演前1小時於電影院服務台開放領取。更多索票及活動資訊，請上「2022世界民族電影節」官方臉書查詢。