社會局推「銀向學習計畫」 銀髮長輩學唱歌仔戲說人生

台中市忠孝路長老教會承辦台中市社會局「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，吸引 30 位銀髮長輩報名，他們要以 3 個月時間學藝，從門外漢到速成演一齣歌仔戲，預計 11 月下旬發表成果。 70 歲阿嬤許秀鳳笑說，從小看歌仔戲長大，沒想到有一天也能粉墨登場，既緊張又興奮！

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提起這項計畫緣由，統籌執行計畫的陳詩德表示，由歌仔戲老師鍾麗珠指導的歌仔戲團，曾多次到忠孝路教會演出，每次總吸引滿場的銀髮族觀賞，還有不少長輩喃喃地說：「我也好想演喔…！」沒想到美夢成真。

▲台中市忠孝路長老教會開辦「歌仔戲，說人生」，教導30幾名銀髮長輩唱戲學藝，他們興致高昂。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.13)

陳詩德表示，近年社會局推動「大人讀冊吧！銀向學習計畫」，他和工作伙伴認為應該把握機會爭取。於是以「歌仔戲．說人生」提出計畫申請，由鍾麗珠老師協助編劇、指導等，從 9 月 6 日至 11 月 22 日每周二排演，期盼長輩圓夢，華麗登場那一天。陳阿媽學藝認真，她說舉辦成果演出時，全家人都會來看戲，不能洩氣。唱戲學藝喚起他們生命激情。

70 歲阿嬤許秀鳳表示，從小就愛看歌仔戲，還著迷到常被大人從戲台下抓回家，沒想到有機會粉墨登場。 56 歲的徐珮珊開心年紀足夠，有資格報名學戲。她說，歌仔戲最迷人之處就是裝扮，華麗的肢體動作、服飾、化妝，還有可以練唱歌，圓了她從小的夢。

▲台中市忠孝路長老教會銀髮長輩學唱歌仔戲，盼著粉墨登場那天到來。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.13)