中颱梅花17:30解除海警！8縣市發大雨特報 三颱影響曝光
梅花颱風慢慢走，也終於要走出台灣近海了！中央氣象局指出，隨著梅花颱風暴風圈逐漸脫離台灣海面，目前維持的海上颱風警報，預計在今日傍晚17:30解除，不過颱風雖然遠颺，但是北台灣今日仍受外圍環流影響，會有間歇性降雨，雨勢已經沒有前2天那麼劇烈。不過氣象局仍持續針對台中以北等8縣市發布大雨特報，預計入夜後到明（14）日雨勢會慢慢趨緩，明日白天起只剩北部、東半部有局部短暫陣雨，其餘地方都能看見陽光，溫度也會回暖。而在太平洋上即將出現「三颱共舞」現象，氣象局則強調，輕颱莫柏距離台灣很遠且持續北上，對台灣陸地天氣沒有，而即將形成「南瑪都」颱風的熱帶性低氣壓，距離台灣也還相當遙遠，短期內沒有影響，不過未來會往西移動，何時北轉會是關鍵，氣象局正持續關注中。
氣象局簡任技正伍婉華表示，雖然梅花的外圍雲系仍對北台灣造成影響，但每一波的雲系移入已經沒有前兩天綿密，因此降雨呈現一陣一陣的狀況，比較大的雨勢則出現在桃園、新竹、新北等山區，而由於降雨減緩，氣象局也將部分豪雨特報降為大雨特報，警戒範圍包括基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、宜蘭等地區，未來梅花漸漸遠離後，預計明日只剩北部、東半部地區有局部短暫陣雨，山區需留意午後雷陣雨，其餘地方都能看見陽光，週四（9/15）起，各地天氣趨於穩定，都是多雲到晴的天氣，週五（9/16）後東半部和部分山區會有午後雷陣雨。
而針對太平洋上即將形成的「三颱共舞」現象，伍婉華指出，離台灣最遠的莫柏目前距離我們4200公里，雖然強度仍不斷增強，但路徑穩定北上，並不會造成影響，熱帶性低氣壓（TD17）則是距離台灣1700公里，預計會繼續增強發展成為第14號颱風「南瑪都」，路徑會先緩慢向北後往西移動，再出現北轉的現象。伍婉華強調，屆時南瑪都何時北轉、在哪北轉，都是氣象局的觀測重點，因為這攸關其是否對台灣造成直接影響，請民眾要多加留意。
根據氣象局最新資料顯示，梅花颱風目前在台北東北東方280公里的海面上，以每小時12轉19公里速度，向北北西方向進行，近中心最大風每秒38公尺，相當於13級風，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里，預計明日下午14時，位置會在台北的北北東方約440公里的海面上。