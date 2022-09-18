飛美遭攔！日美女院長姓「愛新覺羅」　曝為清朝皇族後代

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愛新覺羅維還在遼寧省生活時，曾就讀當地名校東北育才學校，當時已修讀日文作第二語言。從東北育才學校畢業時，愛新覺羅維面臨到日本或美國留學的選擇，但當時他的家人表示「既然是女生就選近一點的地方吧」，最後愛新覺羅維在18歲時便赴日本名古屋大學醫學部成為留學生。
2007年，愛新覺羅維從名古屋大學醫學系畢業，並且在2017年時，取得東京大學醫學博士學位。雖然愛新覺羅維在修讀博士學位時，也有到英語國家進修的選擇，但已經愛上日本的她決定留下成為醫生，更在當地結婚生子，成為了3個孩子的媽媽。
從取得博士學位後隔年，愛新覺羅維便自立門戶開立診所，有著豐富臨床經驗的她，專治白內障與各種眼疾。由於愛新覺羅維會說日文、英文、中文，因此也有不少外國人前來求診，甚至有不少人會直接在臉書上問診，愛新覺羅維也會使用三種語言進行回答。而掛在診所外頭的招牌，因為有著自己的名字、照片和資歷，一度造成話題，不少媒體也找上愛新覺羅維，想要了解為何他會擁有清朝皇室國姓。
愛新覺羅維向媒體透露，她曾經從已故的爺爺口中聽說自己是清朝第三位皇帝順治帝的後裔，屬於清朝八旗的正黃旗，是為上三旗之一，而爺爺則是和末代皇帝溥儀是同一輩。但因為她對於歷史不感興趣，因此沒有多問，僅看過家譜，直到來到日本才開始對此事產生興趣。當被問到家中是否留有家傳寶藏？她笑著回答「沒有」，表示自己常被人這樣問，但中國民間家庭並不會保存家寶，因此也只看過爺爺的家譜。
談到這個名字是否有什麼趣事時，愛新覺羅維表示不少病患來看診時會詢問她姓名的緣由，還有一次到美國參加研討會，要準備入境的時候被海關問到是否為「清朝皇族後裔」，沒想到一回答「是」以後，他就被帶到小房間問話，甚至被追問「是否被流放」、「需不需要聯絡大使館」等問題，讓她哭笑不得。
愛新覺羅維表示，「愛新覺羅」這個名字除了會吸引別人的好奇心之外，還因為字數、筆畫較多，導致在學生時期，每次考試的時候，光是寫名字就比其他學生多花了不少時間，更沒有為她帶來多少好處，「唯一可以自豪的是，我的學號一直以來都是1號」，甚至還在貼文下強調「至今無人能敵」。這是因為「愛新覺羅」字首「愛」的日文五十音為「あい」，兩個字母分別排在第一與第二個音，學號若是按照字母排序的話，就會被排在前面。但即使如此，這個名字是源於祖先，所以她也非常珍惜名字。