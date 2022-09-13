新北敬老卡搭車、超商消費支付？侯友宜：朝多元思考前進
新北市敬老愛心卡每個月有480點供長者搭公車與捷運，新北市議會民進黨團今（12）日向新北市長侯友宜質詢，指出敬老卡預算編列不足、不夠多元化，甚至還送上一張印有侯友宜照片的敬老卡看板上台，希望市府能更重視長者福利，並以北市、桃園都能搭乘計程車為例，要求新北市府增加敬老卡用途。侯友宜則表示只要社會福利預算可以調配，希望敬老卡不會只有單一交通功能，讓照顧更周全，會朝敬老卡更多元化福利的思考方向前進。
市議員李余典表示，新北市的老年人口數量有75萬人，一年需要43億2千萬的社福預算，而敬老卡的預算卻只有編到14億，總共只能達到24.3萬張有效的愛心敬老卡，根本就像是偷了長輩該有的敬老津貼一樣。
市議員張維倩也說，市府說預算是根據民眾使用核實編列，但就是敬老卡不好用，480元才會用不完，因為只限制在運輸的搭乘，就像市府畫個大餅，看得到吃不到，若是能將它改善得更方便和完善，像是增加可以搭的運輸工具總類，如短程的計程車或是便利商店的消費支付，因為新北的敬老卡只有480點，輸給台北市、桃園市、新竹縣等地，就是在敬老卡預算編列上太少了。
侯友宜表示，今年初因行政院主計處來函，若是增加社福支出，就會扣相同金額補助，考量到經費限制、中央規定，只要社會福利預算可以調配，希望敬老卡不會只有單一交通功能，讓長輩能多元使用，必須全方位思考，讓照顧更周全。