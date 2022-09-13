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新北敬老卡搭車、超商消費支付？侯友宜：朝多元思考前進

▲新北市議會民進黨團張維倩、何淑峰、李余典及陳永福共同送上一張印有侯友宜照片的敬老卡看板給備詢的侯友宜。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.13）
▲新北市議會民進黨團張維倩、何淑峰、李余典及陳永福共同送上一張印有侯友宜照片的敬老卡看板給備詢的侯友宜。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.9.13）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-13 15:18:43

新北市敬老愛心卡每個月有480點供長者搭公車與捷運，新北市議會民進黨團今（12）日向新北市長侯友宜質詢，指出敬老卡預算編列不足、不夠多元化，甚至還送上一張印有侯友宜照片的敬老卡看板上台，希望市府能更重視長者福利，並以北市、桃園都能搭乘計程車為例，要求新北市府增加敬老卡用途。侯友宜則表示只要社會福利預算可以調配，希望敬老卡不會只有單一交通功能，讓照顧更周全，會朝敬老卡更多元化福利的思考方向前進。

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市議員李余典表示，新北市的老年人口數量有75萬人，一年需要43億2千萬的社福預算，而敬老卡的預算卻只有編到14億，總共只能達到24.3萬張有效的愛心敬老卡，根本就像是偷了長輩該有的敬老津貼一樣。

市議員張維倩也說，市府說預算是根據民眾使用核實編列，但就是敬老卡不好用，480元才會用不完，因為只限制在運輸的搭乘，就像市府畫個大餅，看得到吃不到，若是能將它改善得更方便和完善，像是增加可以搭的運輸工具總類，如短程的計程車或是便利商店的消費支付，因為新北的敬老卡只有480點，輸給台北市、桃園市、新竹縣等地，就是在敬老卡預算編列上太少了。

侯友宜表示，今年初因行政院主計處來函，若是增加社福支出，就會扣相同金額補助，考量到經費限制、中央規定，只要社會福利預算可以調配，希望敬老卡不會只有單一交通功能，讓長輩能多元使用，必須全方位思考，讓照顧更周全。

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