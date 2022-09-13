統聯司機國道休克！輔大醫學生機警「CPR」搶救

我是廣告 請繼續往下閱讀
今輔大醫院分享，當時一名「換票」上車的乘客在意外發生後，立即機警地驅前查看，並緊急施以CPR搶時間，這名換票乘客為輔大醫學系五年級學生林佑叡。
林佑叡說明，當天要從豐原北上，但火車太滿，便改搭統聯，沒想到成功補票上車，大約6點半上車至7點多，原本一切正常，但在國一162.5處時，駕駛突然將車駛向路肩並喊「我現在很不舒服，要叫救護車！」。
林佑叡表示，基於醫學訓練，當下即知不對勁因而上前查看，他發現駕駛已經趴在方向盤，而且無法說話、不斷嘔吐，後來還因為無力撐不住、頭整個趴在方向盤上，造成喇叭巨響，此時車上其他很多人也衝過來幫忙並急叩119。
林佑叡解釋，當發現駕駛沒有心跳呼吸時必須馬上CPR，所以要趕快將人抬出車外平躺，但一時間大家都不知道大客車的車門要怎麼開，在眾人努力之下，很快就將駕駛抬出車外，林立即施行CPR，之後其他人也接手幫忙，一直做到救護人員趕抵。
歷經這次實驗救人經驗，林佑叡分享，後來才知道一起幫忙的另一人竟然也是輔大的，直呼真的太巧，林也強調，與其說是他們幫忙救駕駛，不如說是駕駛在危急時刻仍想要救大家，如果不是駕駛有將車安妥的停在路肩，31名乘客的命運無法設想，所以他真心感謝駕駛，也希望他早日康復。
輔大醫院透露，目前江姓司機腦部無出血，但血栓指數高，昏迷指數三，仍在插管救治中。