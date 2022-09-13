COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

統聯司機國道休克！輔大醫學生機警「CPR」搶救

▲林佑叡（右）表示救人是醫學生的使命，自己只是做應該做的事情。左為輔大醫學系系主任王文奇。（圖／輔大醫院提供）
▲林佑叡（右）表示救人是醫學生的使命，自己只是做應該做的事情。左為輔大醫學系系主任王文奇。（圖／輔大醫院提供）

記者許若茵／台北報導

2022-09-13 15:20:45

11日晚間，一輛統聯客運載乘客從台中北上時，駕駛突感不適，將車停妥在路肩，隨即昏迷失去意識，車上乘客趕緊報警，並協力與救護人員手機連線，進行CPR急救。今（13）日輔大醫院分享，協助急救的正是輔大醫學系大五的林佑叡，當時與林聯手搶救的其中一名乘客也是輔大人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一輛統聯客運11日晚間7時許，載運乘客從台中北上，行經國1后里段時，56歲江姓男駕駛突感不適，透過廣播告知乘客自己不舒服後，江男奮力將車停妥在路肩，隨即昏迷失去意識。車上乘客趕緊報警，並協力將江男移到車外安全路面平放，並與救護人員手機連線，進行CPR急救。

今輔大醫院分享，當時一名「換票」上車的乘客在意外發生後，立即機警地驅前查看，並緊急施以CPR搶時間，這名換票乘客為輔大醫學系五年級學生林佑叡。

林佑叡說明，當天要從豐原北上，但火車太滿，便改搭統聯，沒想到成功補票上車，大約6點半上車至7點多，原本一切正常，但在國一162.5處時，駕駛突然將車駛向路肩並喊「我現在很不舒服，要叫救護車！」。

林佑叡表示，基於醫學訓練，當下即知不對勁因而上前查看，他發現駕駛已經趴在方向盤，而且無法說話、不斷嘔吐，後來還因為無力撐不住、頭整個趴在方向盤上，造成喇叭巨響，此時車上其他很多人也衝過來幫忙並急叩119。

林佑叡解釋，當發現駕駛沒有心跳呼吸時必須馬上CPR，所以要趕快將人抬出車外平躺，但一時間大家都不知道大客車的車門要怎麼開，在眾人努力之下，很快就將駕駛抬出車外，林立即施行CPR，之後其他人也接手幫忙，一直做到救護人員趕抵。

歷經這次實驗救人經驗，林佑叡分享，後來才知道一起幫忙的另一人竟然也是輔大的，直呼真的太巧，林也強調，與其說是他們幫忙救駕駛，不如說是駕駛在危急時刻仍想要救大家，如果不是駕駛有將車安妥的停在路肩，31名乘客的命運無法設想，所以他真心感謝駕駛，也希望他早日康復。

輔大醫院透露，目前江姓司機腦部無出血，但血栓指數高，昏迷指數三，仍在插管救治中。
 

統聯司機身體不適！勇護乘客停妥路肩才昏迷　命危搶救中

不要亂放生！放流「海域水產動物」新制10月上路

北市金山南路日式宿舍群營運移轉　林務局將辦招商說明會

台灣黑熊納生態給付！「生態薪水」最高年領16萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀