搜救第3天！法官陳伯均失聯 搜索隊尋獲鞋帽、眼鏡盒
47歲的台北地方法院家事庭法官陳伯均，11日與家人到台中市和平區的池有山登山，不料卻在探路時失聯，當天警消獲報後，隨即展開搜救任務，當天先發現陳的1支登山杖後，昨日又再找到另1支登山杖，今（13）日上午傳出，第一梯次的搜索隊於下切30米處發現陳男第3支登山杖，以及其帽子、眼鏡盒、鞋子與背包套，但由於目前山上天候不佳、霧與雨勢很大，下午將交由第二梯次搜救人員持續進行搜索。
據了解，陳伯均11日和妻子與2名子女前往「武陵四秀」池有山、桃山登山，但回程時疑似迷路，他獨自下切找路並和妻子約定若30分鐘後仍沒有回來，就報案請求協助，但就在過了半小時後仍不見陳伯均人影，妻子趕緊報警，消防局立即出動梨山分隊並請布農卡里布灣登山隊高山協作來協助搜救，11日當日下午5時13分，協作找到母女3人，護送到新達山屋休息，而後傳出，有山友在附近峭壁上方找到一支疑似失聯者的登山杖，但搜索隊連夜搜尋仍未找到陳男。
12日，消防人員在下切約40公尺處，發現第2支登山杖，經家屬確認為陳所有，但山區霧氣很重視線不佳，加上登山杖遺落處前方為斷崖，搜救人員僅能先於3.5K處紮營夜宿，並安排13日再度展開搜索。
稍早傳出，第一梯次的搜救人員上午在下切30米處，發現1支登山杖，以及帽子、眼鏡盒、鞋子與背包套，與家屬確認該物品為陳男物品；消防局今早再派出第二梯次搜救人員，包括消防人員4名、武陵小隊1名、林務局2名共7名，並攜帶裝備及200米長繩索和第一梯交接，尤第二梯次人員持續進行搜索。（編輯：林莞茜）