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安徽「美女壁畫師」！巧手雕琢精緻畫作　年收入可逾百萬

▲26歲的安徽「美女壁畫師」張麗佳。（圖／翻攝自微博）
▲26歲的安徽「美女壁畫師」張麗佳。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-17 09:00:00

藝術是一門高投資率、卻未必能有對等報酬率的職業，尤其在這個才藝基本化、資源爆炸的年代，年輕藝術家要想闖出一片天，除了努力，還需要好的機遇。26歲的安徽「美女壁畫師」張麗佳，就是為數不多的青年藝術才俊，在不同的社群平台上都各收穫好幾百萬的粉絲，1年靠壁畫就能年入百萬（人民幣，下同）。

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雖然算是藝術科班出身，但其實張麗佳的家境並不寬裕，她出生於安徽蚌埠的一個農村家庭，爸爸是外送員，媽媽是清潔工，張麗佳從小就想學藝術，一開始父母並不贊成，除了藝術課程費用較為高昂以外，也希望女兒能踏踏實實的讀到大學，畢業後找份穩定的、坐辦公室的工作即可，以免吃苦。不過在張麗佳的堅持與說服下，家裡最終決定支持她的夢想。

大學時期，張麗佳順利考入五邑大學，學習服裝設計與工程專業，同時半工半讀，想要減輕家裡的負擔，也做過不少工作；大二那年，她在因緣際會下，接下一個麵包店的壁畫繪製案子，也是她人生中首幅壁畫，畫完後她獲得1500元的報酬，差不多是她1個月的生活費。

▲大二時1次偶然的經驗，讓她從此愛上壁畫創作。（圖／翻攝自微博）
▲大二時1次偶然的經驗，讓她從此愛上壁畫創作。（圖／翻攝自微博）
這次的經驗，讓張麗佳愛上壁畫，甚至還和同學成立了1個工作室，2017年，張麗佳大學畢業，謀得一家連鎖藝術塗料公司的工作，從此她開始了奔走全國、幫客戶繪製壁畫的生涯，在10幾公尺高的架子爬上爬下、在雜亂的工作環境中就地午休已成為家常便飯，也會在網路上分享自己的作畫的影片，慢慢累積粉絲，並得到更多到各地工作的機會，不過這時的她還沒有真正開始走紅，直到2020年。

▲壁畫創作讓張麗佳經常得在10幾公尺高的架子爬上爬下，不過她完全不害怕。（圖／翻攝自微博）
▲壁畫創作讓張麗佳經常得爬上爬下，不過她完全不害怕。（圖／翻攝自微博）
2020年7月，張麗佳辭去藝術塗料的公司，開了自己的工作室，1個月大概可以畫4到5幅浮雕壁畫，1年下來就能畫60多幅作品，讓她的年收入突破百萬大關。2020年11月，她在天津接了一個案子，雇主要求她必須獨立完成，結果她1個人畫了6天，成果讓客戶大感滿意，照約定支付了她4萬元報酬，不久後該段影片意外在網路上爆紅，標題被下了「1人，6天，掙4萬」，不但登上網路熱搜，當時的觀看次數還達到3.1億。

張麗佳的名氣越來越大，就連中國官媒《央視》也在2021初邀請她前往四川綿竹清平鎮，與繪畫大師蔡照攏聯手創作了一幅大型室外壁畫《童話竹寶》，耗時5天完成。事後她在個人社群平台上發聲，認為四川之行是她畢生難忘的回憶。

▲2021年在四川與大師聯手繪製的室外壁畫。（圖／翻攝自紅星新聞）
▲2021年在四川與大師聯手繪製的室外壁畫。（圖／翻攝自紅星新聞）
回首自己的藝術之路，張麗佳坦言，並不總是那麼平坦，她曾經在工作時被某位路過的阿姨當成「教育範本」，告訴孩子：「不好好讀書就會和這位阿姨一樣，做渾身髒兮兮的工作」，還有被大樓警衛誤以為是清潔人員，也曾在走紅後遭到網友的質疑，認為她是有意炒作。

面對外界的批評，張麗佳表示，能做自己真心喜歡的工作，就已經是非常幸運的事了，藝術是能讓她靜下心來的事物，每當沉浸在其中，她就會感覺到藝術的美好，未來也會一直畫下去。

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