曝「拘提採最激烈方式」　 鄭南榕之女盼侯友宜說明

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鄭竹梅說，這不僅對自己也對社會大眾很重要，因為侯友宜要參與市長選舉，未來參選總統選舉更是帶領國家走向的人，應該要誠實面對自己，也想聽聽侯友宜的說法，更邀請他能夠來紀念館參觀，談談未來國家要怎麼走下去。
蘇巧慧重申，想要向即將爭取市長連任並有意參選總統的侯友宜兩個問題，首先當年為何採取最激烈的方式拘捕鄭南榕，第二是如今時空環境改變了，侯也從基層員警現在是引領一座城市的市長，從人權、法治與言論自由方面，對當年自己的作為有什麼看法，「你有反省嗎？你有想改變嗎？」
蘇巧慧也提到，侯友宜先前曾在臉書上PO文稱「每個人說話的權利，我們都要全力捍衛」，必須很不客氣的說，侯在說這句話的背後，是奠基在鄭南榕等台灣先賢之上，才能享有言論自由，此外侯友宜曾在臉書上提及，自己1988年在中山分局擔任刑事組長「不管大小案幾乎由我指揮偵辦」，但鄭南榕事件卻稱奉命行事，有功就攬、有過就推，到底哪一個才是真正的侯友宜。
鄭竹梅也補充，為何到今日才提問，光是今天能夠在媒體前開記者會，就做了很多年的準備，光是鄭南榕案就如此困難，更遑論其他案件，鄭南榕案具有代表性，也代表政治人物如何面對過去自己的作為，若侯友宜能夠給她回答，或能夠前來就紀念館參觀，認為是父親75歲冥誕最好的禮物，鼓起勇氣開記者會也是對父親最好的交代。
另侯友宜選辦稱林佳龍政治操作，鄭竹梅則說，林佳龍參觀紀念館是董事所邀請，侯友宜選辦的回應才是政治操作，也正是這樣的回應，才造成家屬的傷痛。