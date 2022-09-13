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曝「拘提採最激烈方式」　 鄭南榕之女盼侯友宜說明

▲鄭南榕之女鄭竹梅在立委蘇巧慧與律師李晏榕陪同下召開記者會，希望侯友宜說明當初為何用最激烈方式拘捕父親。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.13）
▲鄭南榕之女鄭竹梅在立委蘇巧慧與律師李晏榕陪同下召開記者會，希望侯友宜說明當初為何用最激烈方式拘捕父親。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.13）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-13 15:30:032022-09-13 15:52:31

昨（12）日是鄭南榕75歲冥誕，民進黨新北市長參選人林佳龍問當初帶隊的侯友宜「是否問心有愧？」侯友宜選辦回應不要把選舉考量建立在家屬傷痛上，鄭南榕之女鄭竹梅今（13）日召開記者會，說明侯選辦回應才是建立在家屬傷口上，另提到過去檢視拘提鄭南榕計畫中，有最平和與最激烈的方式，盼侯能說明當初是如何做出決定，同時邀請侯前來紀念館，認為是父親75歲冥誕最好的禮物，也是對父親最好的交代。

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鄭南榕女兒鄭竹梅今日在立委蘇巧慧與林佳龍選辦發言人李晏榕陪同下召開記者會，她說在先前看了政治監控檔案，發現當年警政署拘提鄭南榕有三個方案，有最平和的方式也有最激烈方式，不知道侯友宜有沒有印象，而當初是怎麼做出決定，為何最後選擇最強烈的措施，這是放在一直放在心中很久的疑問。

鄭竹梅說，這不僅對自己也對社會大眾很重要，因為侯友宜要參與市長選舉，未來參選總統選舉更是帶領國家走向的人，應該要誠實面對自己，也想聽聽侯友宜的說法，更邀請他能夠來紀念館參觀，談談未來國家要怎麼走下去。

蘇巧慧重申，想要向即將爭取市長連任並有意參選總統的侯友宜兩個問題，首先當年為何採取最激烈的方式拘捕鄭南榕，第二是如今時空環境改變了，侯也從基層員警現在是引領一座城市的市長，從人權、法治與言論自由方面，對當年自己的作為有什麼看法，「你有反省嗎？你有想改變嗎？」

蘇巧慧也提到，侯友宜先前曾在臉書上PO文稱「每個人說話的權利，我們都要全力捍衛」，必須很不客氣的說，侯在說這句話的背後，是奠基在鄭南榕等台灣先賢之上，才能享有言論自由，此外侯友宜曾在臉書上提及，自己1988年在中山分局擔任刑事組長「不管大小案幾乎由我指揮偵辦」，但鄭南榕事件卻稱奉命行事，有功就攬、有過就推，到底哪一個才是真正的侯友宜。

鄭竹梅也補充，為何到今日才提問，光是今天能夠在媒體前開記者會，就做了很多年的準備，光是鄭南榕案就如此困難，更遑論其他案件，鄭南榕案具有代表性，也代表政治人物如何面對過去自己的作為，若侯友宜能夠給她回答，或能夠前來就紀念館參觀，認為是父親75歲冥誕最好的禮物，鼓起勇氣開記者會也是對父親最好的交代。

另侯友宜選辦稱林佳龍政治操作，鄭竹梅則說，林佳龍參觀紀念館是董事所邀請，侯友宜選辦的回應才是政治操作，也正是這樣的回應，才造成家屬的傷痛。

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