趙孟姿產後「傲人身材」首亮相　看中珠寶：怕老公壓力大

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過往出席時尚活動，都會分享當天的漂亮美照或精品珠寶給老公許孟哲，趙孟姿現場害羞表示，雖然另一半都沒購入展示的物品當禮物送她，甜笑羞認「通常老公都會誇獎我人很漂亮」，現場放閃；不過趙孟姿表示今天忙到現在，都還沒有時間把照片傳給老公，「希望等收工後再拍一些美照傳給他」。她透露第一胎生完，婆婆有送上一條經典單鑽頸鏈，忍不住稱讚「婆婆的眼光很棒」；但第二胎老公到目前都還沒有表示。
被問到要順便傳些願望清單照片給許孟哲嗎？她害羞笑說今天是珠寶活動，「怕老公會壓力太大」。不過趙孟姿分享，兩人在挑選婚戒前，有針對她過去佩戴過的珠寶討論一番，頗有自信地表示「老公應該算是滿了解我對珠寶的喜好」。趙孟姿更透露女兒Doreen已經開始會注意她的項鍊，她也大方對Doreen說「等你長大，就會送給你」。
為「Chopard蕭邦2022頂級珠寶暨腕錶展」展示破億珠寶，趙孟姿直說久沒亮相真的有點緊張，但也被藍寶石的美給吸引，她透露以前年輕時喜歡簡潔款式的珠寶，因為自己穿著也比較休閒，多半選擇好搭配的款式。現場受訪時直說，「當媽後連欣賞珠寶的感受都不一樣，身份不一樣，有很多心境也都不太一樣」。她當場看中宛如蕾絲的漂亮珠寶；直說戴在手上一款Red Carpet紅地毯系列腕錶，美得像手環，閃閃發亮「一開始都沒發現是手錶」。
趙孟姿也分享自己有在幫小孩物色適合的珠寶，「覺得可以跟兒女一起佩戴相同的寶石也不錯」，希望能購入等到他們18歲成年時，日常都能佩戴的百搭款，兒子Liam應該是會準備戒指，Doreen的話應該會以項鍊為主，「覺得項鍊可以很簡單展現個性」。趙孟姿現場頻頻讚賞藍寶石，直說或許也可以納入考慮。
一年兩度的Chopard蕭邦頂級珠寶暨腕錶展，將於9/15至9/17於台北晶華酒店，舉辦為期3天的預約制貴賓鑑賞會。今年由瑞士空運來台100多件作品，總價值高達數億新台幣的顛峰之作，包含價值近億台幣的頂級藍寶石及鑽石套組、粉紅鑽石、紅寶石等眾多珍稀大作，一展蕭邦豐富的色彩美學與非凡工藝。此行首次來台展演，由蕭邦聯合總裁暨創意總監Caroline Scheufele所設計的深海藍寶鑽石項鍊，以7顆總重65.4克拉的神秘深海藍寶石，搭配以498顆總重126.04克拉編織工藝的鑲嵌鑽石項鍊，完美展現女性的頸部線條，令趙孟姿一見傾心。
呼應精品界炙手可熱的桃紅、與粉紅魅力，蕭邦有別於以往，選用深受女性喜愛的藍寶石，配以多樣粉紅瑪瑙、粉色珍珠母貝及粉紅鑽石，打造夢幻令人驚豔的彩色瑰寶。其中一支蕭邦經典Happy Sport系列的粉色鑽石腕錶，錶盤鑲嵌565顆粉紅鑽石，將近5.3克拉；錶面鑲嵌547顆粉紅鑽石，將近1.5克拉。高達1千顆粉紅鑽石共重7克拉的醉心之作，如夢似幻。