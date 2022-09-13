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《嗨！營業中》下月全新開張　「經營之神」庹宗康談感觸

▲《嗨！營業中》主持群包含姚元浩（左起）、炎亞綸、鬼鬼、庹宗康、莎莎和浩子。（圖／好看娛樂提供）
▲《嗨！營業中》主持群包含姚元浩（左起）、炎亞綸、鬼鬼、庹宗康、莎莎和浩子。（圖／好看娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-13 22:00:00

節目《嗨！營業中》日前宣布卡司為庹宗康、炎亞綸、鬼鬼、姚元浩、浩子和莎莎，日前釋出最新影片，6位成員集思廣益分享開店夢想，鬼鬼率先回覆說自己想開服裝店，點名中山區高級地段走高檔路線，炎亞綸分享要開寵物店和冰店，姚元浩和莎莎想組隊開動物園，莎莎說：「因爲發現有個新職業可以當美人魚。」庹宗康要開衝浪店因為不需要太多的服務，浩子靈機一動說可以開歌舞廳。

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開店之前也特別針對6人的情商、財商做自我評量，炎亞綸拿滿分並驕傲地說：「臉就是創造財富的流量密碼。」有演藝圈「經營之神」封號的庹宗康謙虛說：「年紀到了這個時候，對很多事情有經驗能控制自己的情緒、比較能退一步想，但還是會因為某些原因，突然「爆裂」一下，還在學著自我調整，原則上不會像年輕時那麼衝動，對生意的想法要跟年輕人不間斷的學習，才能了解時代的趨勢和演變，再做調整。」

▲庹宗康認為生意想法需和年輕人學習。（圖／好看娛樂提供）
▲庹宗康認為生意想法需和年輕人學習。（圖／好看娛樂提供）
鬼鬼自評情商3分（滿分10分）是傳說中的職場自走砲，因此常會有和同事的爭執，但是事後會很快和好不會記仇。浩子覺得自己的EQ很高，身為工讀生內心對某些決定雖然有質疑，但就是盡量擠出笑容來配合，可以勝任很多不可思議的任務。


莎莎分享姚元浩一進入工作狀態就會像「王爺附身」一樣，使命必達完成自己的任務，也會像小屁孩一樣，「我怕自己不小心EQ開關壞掉，會對他爆炸，拉低我的情商指數。」姚元浩接著說：「自己進入工作狀態就會要求完美，以前我常不顧成本，只想給客人最好的，希望未來可以學會把錢花在刀口上，開創CP值超高的服務、提供給客人最好的體驗，這次具體要開什麼店，我們都還被蒙在鼓裡，但越來越刺激」。《嗨！營業中》將於10/1起每週六晚上8:00於台視首播、10/2起每週日晚上8:00於衛視中文台重播。

▲《嗨！營業中》將於10月1日首播。（圖／好看娛樂提供）
▲《嗨！營業中》將於10月1日首播。（圖／好看娛樂提供）

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