怎樣才算「重複感染」新冠病毒？羅一鈞解答

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- 新北市9,618例
- 臺中市6,081例
- 臺北市5,619例
- 桃園市4,519例
- 高雄市3,928例
- 臺南市3,028例
- 彰化縣2,217例
- 新竹縣1,329例
- 屏東縣1,304例
- 雲林縣1,157例
- 苗栗縣1,156例
- 宜蘭縣1,059例
- 新竹市961例
- 基隆市926例
- 南投縣910例
- 花蓮縣833例
- 嘉義縣819例
- 嘉義市550例
- 臺東縣374例
- 澎湖縣193例
- 金門縣187例
- 連江縣27例
指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日無新增兒童、青少年或較年輕的重症、死亡個案。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
確診後1-3個月內出現症狀惡化 即判定為重複感染
本土疫情升溫，重複感染個案數也有增加狀況，羅一鈞說明，關於重複感染的判定標準，只要符合「確診後1-3個月內出現症狀惡化」，例如：發燒、新的呼吸道症狀，或原先的慢性症狀惡化，若先前是無症狀，現在出現發燒、呼吸道症狀，也可算是症狀惡化。
羅一鈞進一步說明，也需要搭配家用快篩陽性、PCR陽性，包括醫用、家用PCR檢驗，若曾確診過的民眾再次出現新症狀時，篩檢後陽性，透過診所視訊或醫院視訊，經醫師判定並進行通報後，即可認定為重複感染，以完成後續相關隔離通知，或開立口服抗病毒藥物等，和先前確診的流程、方式一樣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55102
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