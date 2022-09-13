劉書宏不和楊雅筑「片場爆咆哮聲」 認：連招呼都不想打
玄幻刑偵影集《台灣X檔案》今（13）日舉行首映記者會，劉書宏自爆在拍攝期間有4個月和楊雅筑相敬如「冰」，見面連招呼都不想打，有一次楊雅筑請劉書宏改台詞，2次都被敷衍回：「沒關係啦。」她整個爆氣抓狂，劉書宏事後想解釋，反被她咆哮：「沒什麼好解釋，告訴我下次不要再發生了。」那到底怎麼破冰？原來是劉書宏有一次沒帶錢，繳不了停車費，硬著頭皮和楊雅筑借100元，彼此才消融隔閡，問及兩人熟嗎？劉書宏搞笑說：「關係一般般啦，逢場作戲。」
整部戲從去年12月拍到現在，頂著高溫38、39度時穿厚重的防彈背心、配戴一比一等重的槍，所以相當消耗體力。但首映會上楊雅筑以一襲露背紅裙出席活動，相當吸睛，更展現毫無贅肉的好身材，除了拍這部戲讓她瘦很多之外，最近因為跑宣傳，行程滿檔，有時一天只吃兩餐。而楊雅筑這次在劇中一人分飾兩角，一個是特搜隊副隊長，另一個是集團千金，楊雅筑當初收到戲約時非常興奮，「這是我從影以來第一次挑戰一人分飾兩角的角色。」但演出後則是壓力非常大。
楊雅筑更爆料與劉書宏在片場互毆的趣事：「他踩到我，我腳整個翻船，最後骨裂。」忍了很多天才去看醫生，後來有一次在廢墟拍一場戲，換楊雅筑不小心踢到劉書宏的腳踝，因片場灰塵很多劉書宏還傷口感染，回家後惡化成蜂窩性組織炎，也因為兩位演員都各自傷到左右腳，被劇組笑說1人跛1隻腳，剛好去參加兩人三腳。
鄭亞在《台灣X檔案》飾演夜店經理，已是人妻的她在劇中與馬國賢還有床戲，「有先跟老公報備，也有包浴巾。」她提到馬國賢是一位相當幽默的前輩，讓她不會太緊張，她透露也想挑戰王上菲的角色，因為有很多武打戲。《台灣X檔案》由劉書宏、楊雅筑、朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸、羅平、鄭亞主演，明日起周一至周五晚間8點在中視播出，隔日起周一至周五晚間7點中天娛樂台也能收看。