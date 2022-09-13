巷仔內／低薪成海外詐騙元凶？「安靜辭職」風潮吹進歐美

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結構性問題是元凶之一，但另一個讓部分台人心甘情願跳入陷阱的原因在於，新冠疫情後的全球通膨導致物價持續狂飆，人們常喊的「物價飛漲，薪水沒漲」在最低時薪的微幅調整下，聯想的只有民生物資也會跟著調動，整體月薪卻無法負荷，平常買生活用品只能更加精打細算，否則就得另外「開源」想辦法讓自己薪水向上提升。
台灣物價指數（CPI）已經連續13個月超過通膨警戒線的2%標準，今年1至8月整體CPI年增率同樣破3，達3.10%，由失業率和通膨指數構成的「痛苦指數」也跟著持續升高；而同樣位於亞洲國家，日本和韓國的低薪狀況也相當嚴重，痛苦不亞於台灣人。經濟合作發展組織（OECD）當中，日本民間企業平均年薪在38個成員國中排名第22，自1990年代泡沫經濟算起，日本經濟失落了30年，薪資成長停滯不前。
韓國低薪問題更嚴重，就算想擠進知名大企業工作，年輕人還得先當實習生領一份「熱情薪資」（열정페이），用微薄薪水證明你對該企業有著無比的熱情，願意屈就這樣的環境來「向公司學習」。韓國前總統文在寅2017年上台後，雖然連年上調基本工資，漲幅高達41.6％，但基本時薪主要適用產業別是服務業，不斷以「調整基本時薪」政策說嘴，凸顯的是忽略疫情之下民間企業與中小型店家苦撐的額外成本，當中小型店家解雇員工意願提升，帶動的只是年輕人的失業率，而非計時行業的工資問題更無法順利解決。
目光移到歐美國家，今年罷工抗議不斷的英國，同樣受困物價狂飆、薪資凍漲的難題。今年7月英國消費者物價指數一口氣年增10.1％，創下1982年2月以來的40年新高，照這個趨勢來看明年英國通膨率可能觸及22％。英國國家統計局數據更顯示，英國勞工花費在食品和能源上的費用超過了平均工資50%，受不了的各產業勞工從郵局員工、客服人員、機場地勤到工程師，超過15萬人加入了罷工行列要求加薪，這顯示不僅低階勞工受到波及，通膨危機也同樣影響到高階技術型勞工。
相較之下，通膨率同樣飆升到新高9.1%的美國，如今受到疫後經濟復甦刺激，餐飲、旅遊、零售、服務等產業大缺工，儘管過去50年來平均時薪沒有任何改變，但這波缺工潮讓急於找人填補空缺的雇主們，願意調高薪資或發放津貼。
與此同時，「安靜辭職」（Quiet Quitting）浪潮也在歐美辦公文化當中興起。隨著物價上漲、加薪困難、升遷機會渺茫，類似中國「躺平」主義的拒絕過度努力也獲得歐美千禧世代和Z世代的年輕工作者之間廣大迴響。所謂的「安靜辭職」指的不是悄悄提出離職，而是為了與「工作狂文化」（hustle culture）相抗衡而產生的職場心法，也就是不再積極為了公司付出過多心力、拒絕加班與超時工作，只願意做好份內事的工作態度。
中國去年風行的「躺平主義」同樣指的是年輕人對於社會、工作環境失望，與其跟社會期望堅持奮鬥，不如「躺平」降低自己的慾望，不再過分追求，只要能維持生活的最低標準即可，主要抗衡的是中國就業市場甚至社會嚴重的「內卷化」（指「壓榨自己，極度競爭，以獲取微小的優勢。」）；而「安靜辭職」主張則傾向優先考量工作以外的生活，不想將人生全部壓注在工作上，強調「Work-Life Balance」追求生活與工作的平衡。
英國諾丁漢大學組織行為學副教授瑪麗亞科多維奇（Maria Kordowicz）認為，安靜辭職現象的增長在全球疫情流行過後更為顯著，這和人們普遍對工作滿意度的下降有關。疫情期間上班族不再需要「進辦公室」上班，取而代之的是居家辦公、視訊連線，維持隨時隨地都可以工作的狀態，這讓工作和生活的界線變得愈來愈模糊，上班族感受到的不是在家工作的便利，而是下班還得繼續處理業務、面對長官的痛苦，因此「安靜辭職」理念也逐漸成為上班族奉為圭臬的工作態度，從心理層面來看工作不再是每天出門的動機，利用「龜息大法」降低勞動帶來的心理壓力，是避免自己陷入過勞（Burnout）的機制。
外媒指出，勞方受困於薪資上不去、通膨讓生活不好過，許多企業家與資方卻認為，這種「安靜辭職」的心態助長懶惰、損害工作表現，對於公司風氣與企業文化來說是種嚴重的破壞，甚至加強要求「安靜開除」（Quiet Firing）開始刁難員工、工作量突然暴增或嚴重減班砍工時，以「逼迫員工自請離職」為目的作為反動。
根據美國履歷諮詢公司「Resume Builder」調查結果，想要避免員工「心理過勞」從而選擇安靜辭職的最佳解其實就是「調整薪水」。統計數據指出，將近75%秉持安靜辭職理念的上班族認為，如果能拿到更多的薪水，正向工作意願就會提升，其他包含給予更好的健康照護機制、升遷管道與職位頭銜，或是休假與員工福利等，都能促進勞工們持續為工作付出的動力。在這場全球面臨的職場風暴當中，不只是考驗政府與企業如何端出更好的政策與措施應對，勞動權益抬頭的工作者們也拒絕為人魚肉，而是主動拿回對自己工作與生活的主控權。