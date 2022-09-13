水湳轉運中心動工做半套？　議員憂成黃金停車場

台中市水湳轉運中心日前動工，站體設計也預留未來銜接國道的聯絡道，今 (13) 日民進黨市議員林祈烽、施志昌和鄭功進質詢指出，水湳轉運中心完工後，高架的國道聯絡道沒有同步完成，中清交流道和台灣大道交流道將會因大量的大型車而嚴重塞車，轉運中心更可能變成客運進不來也出不去的大型黃金停車場。

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林祈烽把焦點對準最近最夯的交通轉運中心議題，質問市長盧秀燕說，前兩任市長任內規劃了 8 處轉運中心，盧市長上任後僅剩台中、水湳、豐原和烏日 4 處，西屯朝馬和海線的大甲轉運中心，市長到底還要不要蓋？

林祈烽表示，市民只看到市長為水湳轉運中心動工的新聞，卻不知道未來完工後會面臨的大塞車問題，如果水湳轉運中心沒有與國道一號高架連接， 115 年完工後，國道客運都從中清交流道進出平面道路，車流就會回堵到市區、回堵到台灣大道交流道，這是多麼嚴重的事。

交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心都有預留與國道、捷運及人行立體通廊的銜接空間，每個建設都有前跟後的問題，還涉及跨 74 號快速道路是公路總局的權管範圍，所以不是地方想做就能完成，會再與相關單位再來協調。

林祈烽追問，交通局有和公路總局及高公局開過幾次協調會？到底要怎麼解決這個問題？未來土地徵收和興建費用要多少錢？動線要怎麼走、距離有多遠？市府都沒有前期的規劃，下質詢條要資料也沒給，市府到底做了什麼？水湳轉運中心的動工只是做半套而已。

葉昭甫表示，相關銜接空間都要再與各單位討論，但轉運中心的興建速度比較快，所以有預留界面讓時機成熟後可以銜接上；中清交流道的問題，市府與高公局討論已久，國道一接台 74 的工程，就是在解決交通道塞車的問題。

市長盧秀燕說，若沒有開工，劃 20 個轉運中心也沒用，第一階段她有辦法做 4 個，未來的階段議員就不用擔心了；水湳和朝馬距離很近，水湳轉運中心蓋下去，客運業者搞不好統統跑到水湳去，不想待在朝馬，所以現在無法給具體答覆，隨著時空不一樣，都會納入考慮。