到韓國人家拜訪送捲筒衛生紙？解封去日韓「6大冷知識」

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1. 韓國人拜訪朋友必送「捲筒衛生紙」
有句話說得好：「禮多人不怪。」不管哪個國家拜訪別人家都會帶上一兩樣禮品，尤其東方亞洲國家最為常見。通常台灣人要嘛送水果禮盒、餅乾禮盒，就是保健食品、雞精禮盒等等，不過你知道嗎？韓國人拜訪朋友家竟一定要送「廁所捲筒衛生紙」！為甚麼會這樣呢？據當地人說：「送這個很實用啊！」
2. 韓國人掛電話不說「掰掰」
當接到一通電話，或是撥電話給別人，第一句通常都以「喂？」、「你好」等開始，「掰掰」、「再見」結尾，很少人會一聲不響直接掛掉電話。不過韓國人竟普遍都不說再見就掛掉，據悉他們只會說「喔~」、「嗯~」就結束通話，讓不少接觸過韓國人的台灣人直呼不習慣！不過這一小習慣在不少韓劇裡就能略知一二，男女主角通常都是語助詞+拉長尾音就把電話掛了喔！
3. 三色烤肉的秘密？！
在台灣，不少韓式料理店一家接著一家開，許多國人也熱愛這一味，其中「三色烤肉」尤其受歡迎，原味、大蒜、咖哩三種口味同時上桌，是許多人大口吃肉的熱門選擇。但你知道為甚麼韓國人這麼熱愛三色烤肉嗎？竟跟他們的「空氣品質」有關。由於韓國空氣懸浮微粒太高，在家幾乎24小時開著空氣清淨機，不過難免出門在外，許多韓國人覺得吸入太多髒口氣喉嚨沙啞、乾澀，這時候吃個油脂豐富的「三色烤肉」潤潤喉可說是一大享受，因此吃烤肉就成了全民飲食愛好。
日本篇
1. 日本60年前就發明「手指愛心」
由韓國不少歐巴、歐膩帶起的「手指愛心」潮流，近幾年成為時下年輕人最愛比的流行手勢，許多婆婆媽媽看到小孩比，拍照時也喜歡來個小愛心。不過你知道這個小小的愛心手勢從何而來嗎？其實，早在1962年的日本就有「手指愛心」的文化，當時日本不少偶像們就已經用這個手勢對粉絲示愛。不只手指愛心，現在當紅的「倒V手勢」也是從日本的「109辣妹」時期就紅起來，原名為「Gal Peace」。沒想到以前的潮流又「紅回來」，讓網友笑喊：「60年前就超前部署！」
2. 日本到底有幾個「銀座」？！
到日本旅遊除了走訪名勝古蹟，重頭戲當然還有到當地「血拚」了！像是東京的銀座高樓林立，各式百貨公司琳瑯滿目，是各地旅客最愛的逛街勝地。但是其實不只東京有「銀座」，截至2020年全日本統計共有345條「XX銀座商店街」，其中屬最廣為人知的十條、戶越、砂町銀座商店街合稱「三大銀座」。為甚麼日本這麼愛自稱「XX銀座」呢？是因為銀座從以前開始就是繁華街的代名詞，各地的人們都懷著「希望這條街也可以像銀座一樣繁榮」的期許，所以為當地的商店街冠上銀座之名。
3. 日本餐廳都供應冰水
日本屬於高緯度國家，每到冬天幾乎都是10度以下的溫度。不過即便如此，只要上日本的餐廳，店家上的免費開水永遠都是「冰的」，為甚麼呢？原來在日本，冰水在早期只用來接待貴賓，一般人就喝溫水或熱茶，因此冰水對日本人來說有「敬重」的意涵。傳統延續至今，現代日本店家還是會以冰水接待前來光臨的顧客，不過如果你到日本怕冷沒關係，通常日本人的暖氣比起冷氣還會「開好開滿」喔！