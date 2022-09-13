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SEMICON國際半導體展明日登場　規模創下27年來新高

▲SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展將於明（14）日正式登場，並於今（13）日舉行展前記者會。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展將於明（14）日正式登場，並於今（13）日舉行展前記者會。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-13 16:22:12

SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展將於明（14）日正式登場，並於今（13）日舉行展前記者會，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸於致詞時說道，今年展會規模創下27年來新高，彰顯台灣在全球半導體產業中舉足輕重的重要夥伴地位，不過他也提到，如今全球半導體產業面臨地緣政治、後疫情時代供應鏈管理、半導體永續發展，以及人才缺口等4大挑戰。

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SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展將於明日正式登場，本屆展會吸引1700家國內外廠商參與，共推出 2450 個展覽攤位，齊聚揭示半導體最新產業動態與技術進程。

SEMI國際半導體產業協會於今日舉行展前記者會，邀請國家發展委員會主任委員龔明鑫、日月光半導體執行長吳田玉、環球晶圖董事長徐秀蘭、美光企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉出席，分享鞏固台灣國際競爭力的關鍵發展策略與末來產業佈局。

曹世綸表示，雖因通膨持續升溫、俄烏戰事、地緣政治等因素影響，全球經濟景氣近期呈現緊縮狀態，然而，受惠於新興科技的演進，汽車、無線通訊以及運算與資料儲存等應用，將持續帶動半導體需求成長。

他進一步指出，今年展會規模創下27年來新高，不僅凸顯台灣產業動態備受全球關注，也彰顯台灣在全球半導體產業中舉足輕重的重要夥伴地位。

不過他也談及，如今全球半導體產業面臨地緣政治、後疫情時代供應鏈管理、半導體永續發展，以及人才缺口等4大挑戰。

根據SEMI國際半導體產業協會2022年中市場報告，受惠於半導體廠積極擴充產能，全球半導體設備市場規模今年將達1175億美元，其中台灣繼2019 年後，再度成為全球最大設備採購市場，首次突破 300億美元大關，預計至2023年將特續蟬聯半導體設備市場寳座。

SEMI也提到，2022年半導體材料市場預計將成長8.6%，創下698 億美元市場規模新高，台灣則以9.9%的成長力道，推升市場規模達161.7 億美元，持續蟬聯全球半導體材料市場寶座。

國家發展委員會主任委員龔明鑫於致詞時表示，近年在全球供應鏈緊繃的情況下，台灣半導體因具備完整產業鏈，更加突顯在全球經濟中的價值以及於晶片製造上的關鍵地位。

他說明，在此利基之下，政府加速推動國内產業轉型升級，以促進台灣與國際間的連结與合作，而在半導體相關的新興領域方面，也持續推進電動車、太空通訊等產業發展，可預見未來十年內，台灣製造的供應鏈轉型將成為全球產業的關鍵動能。

日月光投控營運長、兼半導體執行長吳田玉也談到，以台灣的生態來說，第三代半導體、矽光子、智慧製造、綠能零碳排的材料以及設備和軟體等4大領域會是具有潛力的市場，「台灣半導體要再更上一層樓，找到更大商機。」

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